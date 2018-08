von Jessica Lichetzki

Der bundesweite Pflegenotstand macht sich auch in Südbaden bemerkbar: Die Awo-Seniorenanlage St. Josefshaus in Bad Säckingen erlebt täglich die zahlreichen Probleme der Pflegeversorgung. Um sich genau davon ein Bild zu machen, besuchten die Parlamentarische Staatssekräterin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und Awo-Kreisvorsitzender Hidir Gürakar (SPD) die Tagespflegeeinrichtung.

Kurzzeitpflegeplätze lange ausgebucht

Bereits bei der Führung durch die Seniorenanlage wurde eines klar: Gemeinschaft steht hier im Vordergrund. Doch um eine aktive Gemeinschaft zu erhalten, benötigt es ausreichend Fachkräfte und Versorgungsmöglichkeiten. Diese sind jedoch laut Petra Klein, Leiterin der Tagespflege, nicht gegeben. „Wir sind eine Tagespflege. Viele unserer Bewohner kommen in einem schrecklichen Zustand zu uns und benötigen eigentlich einen Kurzzeitpflegeplatz. Diese gibt es aber noch nicht einmal im Januar 2019“, schilderte Petra Klein die Situation. Das Grundkonzept einer Tagespflege umfasse die Betreuung der Anwesenden für einen bestimmten zeitlichen Rahmen, der jedoch nicht mit einer stationären Pflege zu vergleichen sei. Doch genau diese Plätze werden dringend benötigt.

So lange wie möglich im gewohnten Umfeld

Ziel ist es jedoch nicht, die Pflegebedürftigen so früh wie möglich in eine stationäre Pflegeeinrichtung abzugeben. „Es ist wichtig, dass die Pflegebedürftigen auch so lange wie möglich in ihrem Umfeld bleiben können, wenn sie das möchten. Hierbei muss man auf die vielen individuellen Situationen achten“, betonte Rita Schwarzelühr-Sutter. Hierfür sei die Kommunikation mit der zuständigen Pflegebetreuung essenziell, da diese auf die unterschiedlichen Pflegebedürfnisse eingehen müsse. „Viele Menschen wollen selbstbestimmt leben und in einer Tagespflegeeinrichtung bleibt dieses Gefühl bestehen. Sie fühlen sich wohl“, ergänzte Hidir Gürakar.

Miserabler Stellenwert in der Gesellschaft

Auch der vorhandene Personalmangel ist ein zentrales Thema im Pflegenotstand. „Es ist ganz klar: Personal fehlt. Aber vor allem beim ambulanten Pflegedienst“, fasste Gürakar zusammen. Einigkeit herrschte über das gesellschaftliche Ansehen und die Wertschätzung gegenüber Pflegeberufen. „Der Stellenwert des Berufes ist miserabel in der Gesellschaft“, so Gürakar.

Auch mehr Geld nötig

Laut Rita Schwarzelühr-Sutter seien die Vernetzung mit anderen sozialen Organisationen, Tage der offenen Tür und wiederkehrende Dialoge über das Berufsbild essenziell, um die Thematik ins Rollen zu bringen. Doch nicht nur Fachkräfte seien Mangelware. Auch immer weniger Praktikanten und Auszubildende ließen sich heutzutage für den Pflegeberuf begeistern. Wertschätzung reiche demnach allerdings nicht, auch die finanziellen Voraussetzungen seien ein großer Kritikpunkt, der verändert werden müsse.

