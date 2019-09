von Susanne Kanele

Das politische Interesse ist im quasi in die Wiege gelegt worden. Schon die Eltern von Matthias Geck waren kommunalpolitisch in der Gemeinde und im Landkreis aktiv. Im Murger Ortsteil Hänner geboren und aufgewachsen, war der 34-Jährige in den vergangenen 15 Jahren als Berater für ökologische Landwirtschaft in Lateinamerika und Asien unterwegs. Dort hat er sich um nachhaltige Landwirtschaft, um Aufforstung und um die Klimawandelanpassung gekümmert. Kürzlich zog es den jungen Mann zurück in die Heimat, nicht zuletzt auch wegen der anstehenden Geburt der heute acht Monate alten Tochter. „Bis dahin hatte ich mein politisches Interesse im Ausland ausgelebt“, sagt er. „Und jetzt dachte ich, ist es Zeit und sinnvoller, sich Zuhause zu engagieren“.

Es war das erste Mal, dass sich Matthias Geck auf die Liste der „Grünen“ zur Wahl des Gemeinderates hat setzen lassen und war selbst überrascht, dass es auf Anhieb geklappt hat, zumal bekanntere Namen altgedienter Kandidaten mit auf der Liste standen. Eine Erklärung für seinen Erfolg hat er nicht: „Vielleicht spielt es eine Rolle dass ich jung bin oder das langjährige, öffentliche Engagement meiner Eltern“, so seine Überlegungen. Auf jeden Fall freut er sich über seine erfolgreiche Kandidatur und das ihm die Bürger von Bad Säckingen das Vertrauen geschenkt haben.

Thematisch ist er vielseitig interessiert. Er hat die Gesundheitsversorgung, die Kitaplätze und die sozialverträgliche Wohnungspolitik im Blick. Die Ökologie ist insgesamt ein großes Thema für den 34-Jährigen, der sich auch in seiner Freizeit mit Wandern, Klettern oder Radfahren fast ausschließlich in der Natur aufhält. „Für mich ist die Natur der Fokus und die Grundlage für alles“, sagt er über sich. Bereits vor seiner Wahl ist Geck mit offenen Augen durch seine neue Heimatstadt, in der er vor vielen Jahren die Schule besucht und sein Abitur gemacht hat.

Inzwischen arbeitet er auch im Vorstand der „Stadtoasen“ mit und ist dort sehr aktiv. Denn auch dort kann er sein Wissen als Ökologe anbringen. Aber er ist der Meinung: „Ich glaube nicht, dass man politisches Engagement auf zwei, drei Punkte runterbrechen kann“, sagt er und möchte sich bei seiner Arbeit im Gemeinderat auf keinen Fall nur auf gewisse Dinge beschränken. Und er nimmt seine Aufgabe ernst: „Mit dem guten Abschneiden der Grünen haben wir ein klares Mandat erhalten“, ist er überzeugt und wünscht sich die grenzübergreifende Arbeit nicht nur gemeinsam mit den anderen Parteien, sondern auch mit den Nachbargemeinden und -städten wie Murg oder Wehr.