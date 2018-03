Bei einem Auffahrunfall wurde ein Mann verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme gab es einen Folgeunfall, bei dem unter anderem eine Ampel beschädigt wurde

Mit Nackenschmerzen wurde ein 56 Jahre alter Autofahrer nach einem Auffahrunfall am Dienstagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte die weitere Versorgung des Verletzten. Verursacht wurde der Verkehrsunfall laut Polizei gegen 13.45 Uhr von einem 31 Jahre alten Skoda-Fahrer, der von der Fricktalstraße nach rechts in die Basler Straße einfahren wollte und dabei zu spät bemerkte, dass der vor ihm fahrende Autofahrer wegen Querverkehrs abbremste.

Er fuhr auf den Renault auf. Der Sachschaden wird seitens der Polizei als gering eingeschätzt.

Im Zuge dieser Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 54 Jahre alter Lastwagen-Fahrer wollte um die gesperrte Unfallstelle herum wieder nach rechts auf die Basler Straße fahren.

Dabei riss sein ausschwenkender Anhänger einen Teil der Ampel und ein Verkehrsschild um. Am Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Wie hoch der Schaden an den Verkehrseinrichtungen ist, ist noch nicht genau bezifferbar.