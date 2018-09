von sk

Gegen 19:20 Uhr hatte dort der Alarm ausgelöst und die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen machte sich mit mehreren Einsatzfahrzeugen auf den Weg. Wie sich herausstellte, war es ein Fehlalarm. Während dieser Einsatzmaßnahme ging ein Mann auf die Feuerwehrkameraden zu, die sich draußen befanden und zeigte diesen mehrfach und gezielt den ausgestreckten Mittelfinger. Ein Grund für sein Verhalten war nicht ersichtlich. Der Täter entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel in Richtung Bahnhof. Da reger Publikumsverkehr in der Innenstadt herrschte, konnten die Beleidigungen von vielen Passanten wahrgenommen werden. Der Mann konnte am Abend nicht mehr gefunden werden. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 45 bis 50 Jahre alt und schlank, trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans und hatte einen schwarz-weißen Rucksack dabei. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dieser Person. Ebenfalls werden Zeugen gebeten, sich zu melden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein