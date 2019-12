von Christiane Pfeifer

Omar Hossein war 16 Jahre alt, als er in Bad Säckingen ankam. Das war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, als täglich Hunderte Menschen an den Hochrhein kamen und allein in Bad Säckingen fast 500 Flüchtlinge in Notunterkünften einquartiert wurden. „Ich hatte keine andere Wahl als zu fliehen, entweder das oder ich wäre im Krieg gestorben“, erinnert sich Hossein.

Vier Jahre ist das jetzt her. Doch während sich die Lage in seinem Heimatland Syrien laut dem Auswärtigen Amt immer noch als höchst unsicher und eine Rückkehr für Flüchtlinge unwahrscheinlich, hat sich Hosseins Leben grundlegend geändert. Mittlerweile ist er mit seiner Familie wieder vereint, er hat gut Deutsch gelernt und macht seine mittlere Reife mit dem Ziel einer Lehre als Industriemechaniker oder Werkzeugmechaniker. Doch bis dahin war es ein lange Weg.

Die Statistik Im Jahr 2016 kamen die ersten Flüchtlinge in Bad Säckingen an. Zum Stichtag am 22. März 2016 lebten 498 Flüchtlinge in der Stadt. Darunter waren auch Minderjährige ohne Begleitung. Aktuell gibt es 147 Erwachsene und ungefähr 40 Kinder, die in Privatwohnungen, Anschluss- oder Gemeinschaftsunterkünften wohnen.

„Man wurde gewaltsam von Zuhause abgeholt und gezwungen, sich am Krieg zu beteiligen“, erinnert er sich. Der mittlerweile 20-Jährige spricht sehr gut Deutsch und kann sich gut ausdrücken. Seine Reise begann, als er 15 Jahre alt war. In der Türkei fand er Arbeit, aber unter schlechten Bedingungen. Er träumte von einer neuen Perspektive: „Ich wollte eine zweite Chance für ein besseres Leben.“

Mit einem Schlauchboot setzte er nach Griechenland über: „Als ich das Meer sah, dachte ich: ‚Wie groß ist diese Welt?‘“ Die Fahrt mit 40 anderen auf dem wackeligen Boot war für ihn eine Herausforderung. „Es war Winter und bitterkalt, als ich ankam, war ich komplett durchnässt.“ Omar Hossein ist bewusst, dass er großes Glück gehabt hat: „Das Meer war an diesem Abend relativ ruhig und als ich ankam, versorgte mich jemand mit trockenen Kleidern.“

An seine Reise erinnert er sich ungern: „Ich war viel zu Fuß unterwegs und hab‘ draußen geschlafen.“ Fünf Tage brauchte Omar Hossein nach Österreich, weitere sechs Tage, bis er Deutschland erreichte. Die Flüchtlinge wurden anfangs in großen Sammelunterkünften aufgenommen. 20 Tage blieb Hossein in Rosenheim mit einer Vielzahl anderer Menschen aus allen Kulturen. Zu diesem Zeitpunkt schlug sich Omar Hossein mit Englisch durch. Als seine nötigen Formulare und seine Dokumente soweit waren, wurde er nach Bad Säckingen geschickt. Nach weiteren 14 Stunden Busfahrt kam er in der ehemaligen Eggbergklinik, dem Haus am Schöpfebach, unter. Hossein sagt: „Ich konnte nicht zu lange dortbleiben, weil sie den Platz wieder für neue Flüchtlinge benötigten.“

Er entschied sich bewusst gegen eine Pflegefamilie: „Ich wollte wieder mit meiner eigenen Familie zusammen sein.“ Integrationsmanager Peter Buda erinnert sich: „Als er ankam, sah er noch so jung aus, er hatte noch überhaupt keinen Bart.“ Hossein kam in das Jugendhaus Christiani nach Niederwihl, das mittlerweile geschlossen ist. „Anfangs waren wir noch zu viert im Zimmer“, sagt Hossein. Mit 18 hatte er seine Anhörung, die positiv für seinen Asylantrag ausfiel.“ Seine Familie ist in der Zwischenzeit ebenfalls mit dem Schlauchboot nach Griechenland übergesetzt. Er sagt: „Nur kamen sie wegen der Blockade nicht weiter, sie saßen fest, meine Mutter war im zweiten Monat schwanger.“ Sein Vater weiß genau, wie lange er verweilen musste: „Zwei Jahre und zwei Monate waren wir in Griechenland.“ Kontakt mit seiner Familie konnte Amir Hossein nur über Mobiltelefon und über Videochat herstellen.

Die Zusage für den Familiennachzug konnte Omar Hossein erst gar nicht glauben. Von 10 Uhr wartete er bis 23 Uhr, bis seine Familie durch die Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen durchgelassen worden ist. Anschließend musste auch sie für 40 Tage in eine zentrale Unterkunft. Nach der Anhörung und der Bestätigung war die Familie wieder vereint.

Sie kamen zu fünft in einer 17 Quadratmeter großen Wohnung im Gettnauer Areal unter. „Meine Eltern bekamen im Oktober ihren Asylbescheid, danach durften wir eine Wohnung suchen.“ Seit August wohnt die Familie in einer eigenen Wohnung und kann zur Ruhe kommen. Omar Hossein besucht in Waldshut die Gewerbeschule und macht seine mittlere Reife. „Ich möchte gerne eine Ausbildung zum Industriemechaniker oder zum Werkzeugmechaniker machen.“ Er ist dankbar: „Für die Menschen, die mir und meiner Familie geholfen haben.“

Mit seiner Liebe zur Musik und seiner Leidenschaft für das Klavierspielen verarbeitet er seine Erlebnisse der vergangenen Jahre. Er sagt: „Musik spielen, ist für mich wie eine Therapie.“ Besonders gefreut hat sich Omar Hossein über die Ausflüge nach Bad Säckingen: „Maria Theresia Ruf hat mich öfters zum Kaffee oder zu Konzerten mitgenommen.“ Omar blieb auch Maria Theresia Ruf, einer Mitarbeiterin im Haus Christiani in Niederwihl, in Erinnerung: „Ich habe es gerne gemacht, für mich war es ebenfalls eine Bereicherung, wir haben voneinander gelernt.“

Seine Eltern lernen im Moment fleißig Deutsch, seine Schwester Meryam besucht die Hans-Thoma-Schule und Louis, die jüngste in der Familie, wartet auf einen Kindergartenplatz. Für die gelungene Integration von Omar Hossein spielten viele Faktoren zusammen. Für ihn ein wesentlicher Punkt: „Ich habe mich auf mein Gefühl und auf meine Erziehung verlassen, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe.“