von Gerd Leutenecker

Weithin sichtbar war am vergangenen Samstagabend ein großes Mahnfeuer der regionalen Landwirte. Kurz hinter der Einfahrt zum alten Kieswerk an der B 34 haben Mitglieder und Sympathisanten der bundesweiten neuen Initiative „Land schafft Verbindung“ auf ihre agrarpolitische Sichtweise mit dieser Aktion hingewiesen. Kreisrat Klaus Denzinger (FDP) solidarisierte sich mit den Zielen der örtlichen Landwirte. Knapp 100 Menschen nutzten die Aktion in Bad Säckingen und unterstützten die neue Protestform der Landwirte.

Was im vergangenen Herbst in Norddeutschland gestartet wurde, ist längst im Süden der Republik angekommen: Die Bauern zeigen ihren Protest gegen die Agrarpolitik. Der direkte Dialog mit der Politik solle weiterhin im Vordergrund stehen, denn die Neugestaltung der Agrarpolitik dürfe nicht ohne die Belange der Landwirte erfolgen. Mit grünen Kreuzen auf den Äckern haben sich die Landwirte vor Ort noch still positioniert, jetzt gelten die Mahnfeuer als neues Zeichen und offener Protest.

Der Bergalinger Landwirt Bernhard Schleicher begrüßte im Namen aller Kollegen am Bad Säckinger Mahnfeuer. Gleich danach setzte Schleicher an, die Sichtweise der Bauern zu vertreten: Von der Düngeverschärfung bis zu Absatzproblemen der regionalen Lebensmittel reiche die Palette der landwirtschaftlichen Sorgen, so Schleicher. Die Produkte werden hier nach höchstem Standard produziert, in den Handel gelangen aber nach Sichtweise von Schleicher vermehrt Lebensmittel, die aus dem Ausland importiert werden. Und dort gelten andere Bestimmungen. „Wir produzieren beste Lebensmittel aber werden mit zweierlei Maß gemessen“, sagte Schleicher deutlich.

Die Marktmargen sind enger geworden. „Ehrlich gesagt, wir bekommen zum Teil unsere Lebensmittel vor Ort nicht mehr los“, positionierte sich ein Landwirt im Feuerschein. Ökomilch habe eine Marktgrenze erreicht; etwas mehr als sechs Prozent der Gesamtmilchmenge sei maximal am Markt absetzbar, 94 Prozent sind konventionell erzeugte Milch – „und die ist nicht weniger schlecht“, fügte ein anderer Bauer hinzu.

Es seien Sichtweisen einzelner Konsumenten, die zum Trend geworden sind. „Es darf nicht veganer Saft heißen, sondern müsste eigentlich als wurmfreier Saft bezeichnet werden“, und genau da sei die Kenntnis verloren gegangen, so Schleicher. Äpfel wurmfrei zu produzieren, gehe nur mit Spritzmittel. „Genau die Ansichten der Landwirte hier in der Region müssen von der Politik berücksichtigt werden“, setzte Denzinger an. Mit Schweigen sei der Sache nicht geholfen, führte der FDP-Fraktionsvorsitzende im Kreistag aus. Den örtlichen Landwirten müsse eine positive Zukunft ermöglicht werden – und dies am Besten im Dialog zwischen Produzenten, Verbrauchern und der Politik.