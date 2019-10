Bad Säckingen (ska) Kunst und Handwerk im Kursaal, ein Antik-Markt in der Altstadt und jede Menge Märchen in der gesamten Altstadt von Bad Säckingen, machen das Wochenende von Freitag, 25. bis Sonntag, 27. Oktober, zu einem Erlebniswochenende. Das Krönchen wird dem Veranstaltungswochenende mit einem verkaufsoffenen Sonntag, von 13 bis 18 Uhr aufgesetzt.

Selten bietet Bad Säckingen so ein umfangreiches Unterhaltungsangebot, dass nicht nur alle Sinne, sondern auch alle Generationen ansprechen wird. Gleich drei Veranstaltungen sind in ein Wochenende gepackt worden und sorgen so für jede Menge Unterhaltung, Erlebnisse und Spaß. Die Märchentage in Bad Säckingen, ein Kind des Stadtmarketingvereins „Pro Bad Säckingen“, hat sich zu einem beliebten Publikumsmagneten entwickelt. Jedes Jahr zählt die Veranstaltung tausende Besucher. Die Mitgliedsgeschäfte des Stadtmarketingvereins sind mit Begeisterung dabei und beteiligen sich mit Märchenlesungen, Bilderbuchkino, japanischem Papiertheater, Zauberei und Clownerie und Mitmachmärchen. Die gesamte Innenstadt verwandelt sich so in eine Märchenwelt voller Fantasie. Die Märchentage werden bereits am Freitag, 25. Oktober, eröffnet. Der Trompeter von Säckingen lädt zu einer Kinderstadtführung ein und im Gallusturm gibt es indische Märchen für Kinder von Erzähler Wolfgang Hoyer zu hören. Abends präsentiert Hoyer noch ein Märchen für Erwachsene. Kreatives Basteln von märchenhaften Mützen gibt es von Freitag bis Sonntag bei Christine Zipser, im Behüt‘ Dich in der Rheinbrückstraße, viele Märchenlesungen in den einzelnen Geschäften und Wichtel filzen für Kinder bei Butz Hobby- und Kunstidee. Die Märchengruppe Grex Fabula erwartet die Gäste in Begleitung von des Märchendrachens vom Scheffelfelsen mit uralten Geschichten aus vergangenen Tagen.

Wieder mit dabei ist das „Turmgeflüster“. Christine Mafli erwartet Kinder und Erwachsene im Diebsturm im Schlosspark, wo sie, begleitet von Musik, Märchen erzählt. Der Eintritt erfolgt über Kollekte. Im Kinder- und Jugendhaus gibt es ein Bastelangebot für Kinder und den Märchenfilm „Die Melodie des Meeres“. Ab Samstag, 26. Oktober, startet der Altstadt-Antikmarkt. Parallel zu den Märchentagen bieten Händler aus Deutschland und dem Elsass in der unvergleichlichen Kulisse der Bad Säckinger Altstadt Antiquitäten aus den letzten Jahrhunderten sowie außergewöhnlichen und anspruchsvollen Trödel und edle Kuriositäten aus Biedermeier, Jugendstil, Art Deco und den 1950er- und 1960er-Jahren an. Marktzeiten sind am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Sigrid Maute erzählt den Kindern am Samstagnachmittag im Gallusturm fruchtige Herbstmärchen und um 18 Uhr Erwachsenen von Liebe zwischen Himmel und Erde. Am Sonntag begeistert Frau Wolle im Gallusturm Sternschnuppengeschichten für Jugendliche und Erwachsene ab 13 Jahren.

Am Sonntag, 27. Oktober, sind die Geschäfte in der Innenstadt ab 13 Uhr geöffnet. Neben den anderen Programmpunkten vom Samstag gastiert um 13 Uhr und um 15.30 Uhr die Freiburger Puppenbühne in den Räumen der Sparkasse Hochrhein, der Eintritt ist frei, die Plätze sind leider begrenzt, man kann sich im Vorfeld Platzkarten beim Tourismus- und Kulturamt holen. Im Gallusturm können sich Kinder ein schönes Glitter-Make-up bei Julia Pappalardo machen lassen. Bei Foto Creativ Lifka präsentiert Tim Strobel seine Zauber- und Jonglage-Show.

Während der Märchentage findet auch wieder das Märchen-Gewinnsuchspiel statt. Kinder ab vier Jahren werden dazu eingeladen herauszufinden, welches Geschäft welches Märchen dekoriert hat. Es gibt Preise für über 2000 EUR zu gewinnen. Der verkaufsoffene Sonntag dauert bis 18 Uhr. Ebenfalls am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr laden die Kunsthandwerker in den Kursaal ein. Über 70 Künstler stellen altes und faszinierendes Kunsthandwerk vor und bieten die Gelegenheit für einen ersten, vorweihnachtlichen Einkauf der ersten Weihnachtsgeschenke.