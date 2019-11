von Hans-Walter Mark

Zu einem Leichenschmaus der besonderen Art laden die Laienschauspieler des Rippolinger Gesangvereins Liederkranz am ersten und zweiten Wochenende im Advent in den Rippolinger Gemeindesaal ein. Die beiden Regisseure Axel Albiez und Hans-Joachim Anders lassen die Besucher bei der mit schwarzem Humor gespickten Komödie teilhaben an einer sehr speziellen Trauerfeier.

Seit September proben die Laienschauspieler Johanna Weiß, Alexandra Stärk, Anastasia Tsakou, Danijela Landes, Bernhard Gerspach, Stefan Malzacher und Axel Albiez. Die erfahrenen Laienschauspieltalente sind also bestens vorbereitet und freuen sich schon darauf, den Besuchern ein unvergessliches Theatererlebnis zu bieten. Dabei berücksichtigt die Inszenierung auch lokale Gegebenheiten und die Regisseure versprechen Überraschungen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preisgegeben werden.

Die Aufführungen Die Termine Die Termine sind Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, sowie Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, im Gemeindesaal in Rippolingen . Die Samstagsaufführungen beginnen um 19 Uhr, die Sonntagsaufführungen um 18 Uhr. Die Kinder sind zur Hauptprobe am Samstag, 30. November, um 13.30 Uhr eingeladen. Der Rahmen Zu Beginn des Theaterabends stimmt der Chor unter der Leitung von Hubert Alznauer mit weihnachtlichen Weisen in die Adventszeit ein. Es gibt Theaterbestuhlung und eine eingeschränkte Speisekarte. Ebenfalls zur Tratition geworden ist die Tombola für ein soziales Projekt. Karten Kartenbestellungen sind möglich bei Manfred Wenisch unter der Telefonnummer 07761/76 87 oder per E-Mail (manfred.wenisch@t-online.de). Weitere Informationen gibt es im Internet (www.liederkranz-rippolingen.de).

Zum Inhalt: Ganz betroffen sind die lieben Hinterbliebenen von dem plötzlichen Verlust der armen Tante Kati. Gemäß der Volksweisheit „der Tod ist meistens eine Last, weil er immer dann kommt, wenn‘s nicht passt“, trifft sich die Verwandtschaft zu einem bitterbösen Leichenschmaus mit tödlichen Überraschungen.

Doch dieser traurige Tag hält einen Trost bereit, denn arm war die Tante keineswegs – ganz im Gegenteil. Und so geht das Trauern nahtlos über zum Erben. Die wahren Charaktere dieser skurrilen Trauergesellschaft, die sich nach dem Motto „Jeder ist sich selbst der Nächste“ der Testamentseröffnung nähern, kommen nach und nach zum Vorschein. Doch das Testament birgt einige Tücken und der Ausgang dieser bayerischen Groteske ist durchaus unerwartet.