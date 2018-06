Bad Säckingen-Harpolingen Lüder Rosenhagen hat den Weg vom Atomschiff-Kapitän zum Umweltschützer gemacht

Lüder Rosenhagen setzt sich für Natur und Mitmenschen ein und begleitet die Atomendlagersuche in der Schweiz als Mitglied der Regionalkonferenz. Nun feiert er 80. Geburtstag.

Politisch noch überaus aktiv ist Lüder Rosenhagen. Der Mitgründer der Bad Säckinger Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und ehemalige Kreisrat der Grünen engagiert sich als Vorsitzender des BUND-Regionalverbands Hochrhein, als Mitglied des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee und in der Regionalkonferenz Jura-Ost Schweizer Atomendlager. Rosenhagen feiert am Sonntag in Harpolingen seinen 80. Geburtstag.

Endlagersuche als Herausforderung

Er sieht es als Herausforderung an, bei der Endlagersuche für atomare Abfälle in der Schweiz zu einer guten Lösung zu kommen. „Bei jeder Sitzung taucht ein neues Problem auf“, gibt der Jubilar Einblicke in seine Erfahrungen mit der Regionalkonferenz. Trotz seines hohen Alters ist sein Einsatzwille ungebrochen. Wie sehr der Jubilar auch im Kleinen mit der Natur und der Umwelt verwachsen ist, beweist er auf seinen täglichen zweistündigen Spaziergängen, bei denen er nebenbei auch Hundekot oder Abfälle einsammelt und zum nächsten Müllbehälter bringt.

Karriere auf See vorgezeichnet

Lüder Rosenhagen kam in Bremerhaven als Sohn eines Kapitäns auf die Welt. So lag es nahe, dass er nach Erlangen der Mittleren Reife im Jahr 1954 als Schiffsjunge seine berufliche Karriere begann. Rosenhagen war auf mehreren Handelsschiffen unterwegs, ehe er nochmals die Schulbank drückte und die Lizenz als Reaktoroperateur erwarb. Im Anschluss fuhr er dann auf dem Atomschiff „Otto Hahn“, deren Erster Offizier und späterer Kapitän er dann war. 1970 verließ Lüder Rosenhagen das Schiff, wurde Leiter einer Reederei in Bremen und dann Prokurist einer Reederei in Belgien. 1976 wechselte er zu einem Sachverständigenbüro, ehe er 1979 ein eigenes Büro eröffnete.

Familienleben

1961 heiratete Lüder Rosenhagen seine spätere Frau Irene. Drei Kinder kamen auf die Welt. 1980 zogen die Rosenhagens nach Wallbach und zehn Jahre später dann nach Harpolingen. Vor sechs Jahren starb seine Ehefrau.

Aktenordner zeugen vom Engagement

Für Rosenhagen gibt es nie Langeweile. Seinen Haushalt versorgt er noch selbst. Unzählige Aktenordner stehen in der Wohnung und zeugen von seinem Engagement. So gehört er auch dem Harpolinger Bürgerverein an und freut sich täglich auf die schöne Umgebung. Zum Geburtstag werden neben den Kindern auch sechs Enkel und drei Urenkel gratulieren.