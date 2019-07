von Gerd Leutenecker

Zur Abschlussfeier der Berufsschule kamen am späten Mittwochnachmittag nicht nur die einstigen Berufsschüler in die Gewerbeschule. Das Schulzentrum an der Rippolinger Straße war gleichzeitig Treffpunkt für viele Ausbildungsmeister aus der Region. Schulleiter Raphael Schopp konnte sieben Preise und 14 Lobe aussprechen. Anna Keser hat im Friseurhandwerk mit 1,0 abgeschnitten.

100 Prüflinge sind zur schulischen Prüfung angetreten, 86 haben bestanden. Aus acht Ausbildungsbereichen an der Gewerbeschule haben knapp ein Viertel der neuen Gesellen die Schule besonders ernst genommen und sind mit Loben und Preisen verabschiedet worden. Neben der Jahrgangsbesten Anne Keser hat Stephanie Lütte ebenso bei den Friseuren einen Preis erhalten. Clarissa Beylner und Magda Lauber haben ein Lob erhalten. Im Metallbereich gab es keinerlei Auszeichnungen. Traditionell stark sind die Schreiner an der Gewerbeschule vertreten. Antonia Birn und Lena Fehrenbacher haben jeweils mit 1,6 im Schulschnitt einen Preis eingeheimst. Florian Hilpert, Livia Hurter, Emanuel und Marc Strittmatter sind mit einem Lob entlassen worden. Melanie Bräu-Hanusa, Dany Goering, Carina Gutsch und Sara Weidner stechen im Malerhandwerk mit besonderen Leistungen hervor.

Im Mauerhandwerk haben sich Laura Dapp, Tom Jehle und Urs Rotkamm besonders preiswürdig hervorgetan. Thomas Kaiser, Philipp Stoll und Dominik Wolf wurden vor versammelter Mannschaft belobigt. Die Gesellenfreisprechungsfeier wird am 13. Oktober in Waldshut-Tiengen stattfinden. Ganz klassisch, wie es sich für eine Schule gehört, mussten zuerst die Bücher abgegeben sein. Erst dann sind die Zeugnisse ausgehändigt worden. Noch rasch vor dem Beginn der Abschlussfeier waren einige extra noch einmal heimgefahren. Einigen wenigen hingegen, was heute zum Schulalltag gehört, war die nötige Grundhaltung für ein berufliches Weiterkommen noch immer nicht in Fleisch und Blut übergegangen. „Die brauchen noch“, kam von einem ungenannt bleibenden Ausbildungsmeister als klare Ansage.

Frauenanteil überraschend hoch

Überraschend hoch war in diesem Jahr der Frauenanteil an der Gewerbeschule. Schopp sieht im Handwerk die „Frauenpower angekommen“. Schreiner, Maler und Maurer hatten deutlich mehr weibliche Auszubildende, als in den Jahren zuvor. Bei der Verabschiedung der neuen Handwerksgesellen sprach der Schulleiter gleichzeitig die kommenden Erfahrungen an: „Mit ihrer Spezialisierung kommt jetzt noch einiges auf sie zu, aber ihnen stehen nun weitere Wege offen.“ Der Dank für die kompetente Ausbildungsleistung von Seiten der Schulleitung ging an die Ausbilder sowie das Kollegium in der Gewerbeschule.