von Hans-Martin Vögtle

Dass die durch den Corona-Virus völlig verzweifelten Menschen hamstern und bunkern, soll ja nach Meinung der Psychologen und sonstigen Katastrophenforschern einem archaischen Instinkt entsprechen und als solcher völlig normal sein. Also gut, nehmen wir das mal so hin, die Supermärkte haben das schon lange erkannt und entsprechend vorgesorgt, die Regale füllen sich immer wieder, selbst mit der neuen deutsche Schattenwährung, dem Toilettenpapier. Also im Grunde gibt es eigentlich alles für den täglichen Bedarf – mittlerweile scheint es sogar das zu geben, was es sonst nur einmal im Jahr gibt. Der Nettomarkt nördlich des Bahnhofsareals wirbt nämlich derzeit auf großflächigen Plakaten zum Kauf von Feuerwerkskörpern, Böllern und Raketen? Was würden die scharfsinnigen Psychologen vermutlich dazu sagen? Verteidigungswillen des bedrohten Bürgers in Notzeiten? Schutz der heimischen Burg gegen Plünderer und Vandalen? Nun, gehen wir mal davon aus, dass es zur Erklärung des Werbeplaktes keinen Psychologen braucht. Vermutlich haben die verantwortlichen Marketingexperten beim Netto-Markt drei 3 Monate verpennt, die Werbeplakate vom Dezember gegen die Angebote zu Ostern auszutauschen. Also bitte jetzt aber fix: Häschen statt Böller.