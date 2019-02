Die Eintrittskarten für seinen Auftritt im Gloria-Theater waren schon kurz nach dem Start des Vorverkaufs restlos vergriffen: Luke Mockridge, der charmante Sunnyboy aus Bonn, ist mit seinen humorvollen Ansichten zum Leben ein absoluter Publikumsmagnet.

Wer doch noch die Chance auf Karten für den Autritt des Star-Komikers in der Trompeterstadt am Sonntag, 17. Februar, haben möchte, sollte sich beeilen: Noch bis einschließlich Sonntag, 10. Februar, läuft ein Gewinnspiel des SÜDKURIER, bei dem es zweimal zwei Tickets für Luke Mockridge zu gewinnen gibt.

Bad Säckingen Stargast gibt ein Stelldichein: Comedy-Preis-Gewinner Luke Mockridge kommt ins Gloria-Theater Das könnte Sie auch interessieren

Vorpremiere für neue Show

Das Besondere an dem Auftritt im Gloria: Es ist gewissermaßen die Vorpremiere für die neue Tour unter dem Titel „Welcome to Luckyland“.

Und so können Sie an der Ticket-Verlosung teilnehmen: Senden Sie das Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Telefonnummer an: SÜDKURIER Redaktion, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen; per Fax an 07761/56 04 51 90 oder per E-Mail (saeckingen.redaktion@suedkurier.de).

Einsendeschluss ist Sonntag, 10. Februar. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Wie das Lösungswort heißt, erfahren Sie ab Mittwoch im Newsletter von Redaktionsleiter Andreas Gerber.

Den Newsletter gibt es jeden Tag um 6 Uhr gratis in ihr Mailpostfach. Bestellen können Sie ihn unter www.suedkurier.de/newsletter, dort finden Sie dann das Lösungswort.