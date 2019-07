von Gerd Leutenecker

Noch eine weitere Amtszeit lang wird Peter Weiß Vorsitzender des FC Wallbach bleiben. Dann ist Schluss. Das kündigte er bei der Hauptversammlung des Vereins und seiner erneuten Wiederwahl an. 26 Jahre wird er dann an der Spitze des Vereins gestanden haben. Das, so Weiß, sei dann auch genug.

Dabei kann der FC Wallbach auf ein höchst erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die „höherklassige Fußballmannschaft in der Stadt“, mache die Sonderrolle des Wallbacher Traditionsvereins deutlich, gab Ortsvorsteher Fred Thelen als Steilvorlage an den FC-Vorsitzenden Peter Weiß, der ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt wurden wie seine Vorstandskollegen. Einzig Florian Thomann wurde bei den Teilwahlen neu als Beisitzer in den Vorstand gewählt.

Dabei herrschen gerade in der Jugendabteilung nicht mehr ganz so rosige Zeiten für den Fußball. Denn schon ab der D-Jugend herrscht Spielermangel. Die B-Jugend sei bereits komplett aus dem System ausgestiegen. Spielgemeinschaften im Jugendfußball sind für den FC Wallbach zur Normalität geworden. Zusammen mit dem FC Bad Säckingen wird in der C- und B-Jugend versucht, „wieder ein höheres Niveau anzustreben“, so Vorsitzender Weiß. Zumal weitere neue Trainer immer im Verein willkommen seien. Trotzdem: „Wir haben einen guten Unterbau für den Verein in der Saison erlebt“, so der Vorsitzende. Ortsvorsteher Thelen lenkte in seinem Grußwort verstärkt dem Blick darauf, dass der Zulauf an Kindern an der Grundschule Wallbach zeige, dass es wieder ein großes Potential an Nachwuchs für den Verein gebe.

Aktuell zeigt sich das vor allem in den Abteilungen Kinderturnen und dem Eltern-Kind-Turnen: „Es besteht eine kontinuierliche Warteliste beim Kinderturnen“, berichtete Heike Bengs als Co-Abteilungsleiterin. Sport allgemein werde bei den Eltern großgeschrieben, lautet ihr Eindruck. Georg Rind bot in seinem Rechenschaftsbericht einen herzlichen und stets lustigen Einblick in die Männergymnastikabteilung. Die Geselligkeit komme nicht zu kurz. Diese habe sich auch bei der noch recht jungen Boule-Gruppe im FC Wallbach etabliert. Über die Tanzabteilung berichtete Karina Weiß. Nach wie vor sei es eine der größten Abteilungen des Vereins und immer mit Auftritten beim Dorffest präsent, so Weiß.

Apropos Dorffest: Von Seiten des Präsidiums kam der Hinweis, dass nach 47 Jahren jetzt ein anderes Flair von ihrer Seite Einzug hält. Zumal dies bei einigen Festivitäten schon erprobt worden sei. Gerade der 1. Mai habe sich zur eigentlichen „cash-cow“ für den Verein entwickelt, wie Kassierer Jan Weiß schilderte.