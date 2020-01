Die Autorengruppe Wortfischer liest am Samstag, 8. Februar, ab 17 Uhr in der Villa Berberich. Als Teil des ausgesuchten Rahmenprogramms zum Grand Salon haben sich neun Autoren vom Ausstellungsthema „Colours“ inspirieren lassen.

Unter dem Thema „Wunder der Farben“ entstanden so Kurzgeschichten von heiter bis nachdenklich, von orange und grün über bunt bis hin zu schwarz und weiß. Die Schreibgruppe Wortfischer trifft sich regelmäßig im Haus Fischerzunft und hat sich über die Jahre hinweg immer wieder neu aufgestellt. Als langjährige Mitglieder sind bis heute Peter Heinemann und Angelika Weber-Wehrle dabei. Bei der Lesung in der Villa Berberich lesen diesmal Peter Heinemann, Angelika Weber-Wehrle, Anka Fricker, Hannah Steinbring, Patricia Del Pilar Gottstein, Michaela Reisner, Christiane Pfeifer, Anja Feuerbacher, Julia Becker und Sven Feuerbacher.

Grand Salon als Fest der Farben

Für die sechste Edition des Grand Salons präsentiert Kuratorin Elena Romanzin in den sieben Räumen der Villa Berberich insgesamt 33 Künstler mit 108 Gemälden und Skulpturen.

Nach der Lesung der Wortfischer bietet Elena Romanzin am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr eine Führung mit Vorstellung der Publikumspreisträger an. Finissage der Ausstellung ist am Sonntag, 16. Februar, um 15 Uhr mit der Preisverleihung durch Bürgermeister Alexander Guhl.

Die Ausstellung ist jeweils Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Ausstellung kostet zwei Euro, ermäßigt ein Euro. Der Besuch der Lesung der Wortfischer am 8. Februar ist kostenfrei. Weitere Infos über die Autoren gibt es im Internet (www.wortfischer.wixsite.com/schreibwerkstatt).