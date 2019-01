von Frank van Veen, Bad Säckingen

In dem Artikel, in dem es um ein Bauvorhaben in Wallbach geht, wird der Ortsvorsteher von Wallbach zitiert, dass Recht nicht immer mit Verstand zu tun habe. Diese interessante Bemerkung fordert eine intensive Untersuchung geradezu heraus. Zunächst stellt sich die Frage, wessen Verstand gemeint ist: der des Ortsvorstehers oder der kumulierte Verstand des Ortschaftsrates, derjenige der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Baurechtsamtes der Stadt Bad Säckingen oder gar der Verstand der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Regierungspräsidiums, die beide die Einwendungen gegen das Bauvorhaben zurückgewiesen haben? Oder ist gar der sogenannte „gesunde Menschenverstand“ gemeint – also sozusagen der ­Verstand aller billig und gerecht Denken­den –, mit dem das Recht nach Auffassung des Ortsvorstehers nicht zu vereinbaren sei? Wobei sich die weitere Frage aufdrängt, wer alles Inhaber dieses „gesunden Menschenverstandes“ ist und wer nicht. Weiter ist zu fragen, ob die Auffassung des Ortsvorstehers die Schlussfolgerung zulässt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Baurechtsamtes und des Regierungspräsidiums, die doch sicherlich nach Recht und Gesetz entschieden haben, keinen Verstand haben, weil sie nicht erkannt haben, dass im vorliegenden Fall das Recht ohne Sinn und Verstand sein soll – jedenfalls nach Meinung des Ortsvorstehers. Interessant könnte auch die Überlegung sein, ob in einem Rechtsstaat, in dem wir ja (glücklicherweise) leben, nicht das Recht die oberste Richtschnur staatlichen Handelns sein sollte, sondern der Verstand – von wem eigentlich? Und weiter: Sind all diejenigen, die Gesetze machen, die ja das geltende Recht darstellen, und sie anwenden – wie vorliegend das Baurechtsamt und das Regierungspräsidium – bei Verstand oder ist das etwa nicht der Fall? Wie man sieht: Fragen über Fragen! Natürlich steht es auch Repräsentanten unserer rechtsstaatlich orientierten Verwaltungen zu, deren Entscheidungen zu kritisieren und für falsch zu halten. Es stellt sich nur die Frage, ob dies auf einer sachlich fundierten Basis mit rationalen Argumenten geschieht oder auf diffusen, bestenfalls als irrational zu bezeichnenden Verlautbarungen. Im letzteren Fall scheint mir doch ein suboptimales Verständnis unseres Rechtsstaates vorzuliegen.

