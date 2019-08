von Peter Roland Graf, Bad Säckingen

Als zwei Neubürger von Bad Säckingen, die notgedrungen die medizinische Versorgung dieser schönen Stadt beanspruchen, möchten wir hier unsere Erfahrungen und unsere Überlegungen mitteilen. Nach unserem Unternehmensverkauf in Stühlingen, in dem wir 50 Jahre tätig waren, verkauften wir das voluminöse Anwesen, dessen Größe von uns zwei Personen altershalber nicht mehr bewirtschaftet werden konnte, und bezogen eine Wohnung in Bad Säckingen. Unsere jetzige medizinische Versorgung in dieser Stadt, ist uns äußerst wichtig, zumal unsere langjährige Versorgung im Krankenhaus Stühlingen und deren Ärzte bestens war. Auch war uns schon klar, dass in neuerer Wohnstätte, die „Ärztesuche“ schwierig wird.

Nach plötzlich unerwartet auftretender Beschwerden meiner Frau versuchten wir einen Termin bei einem ortsansässigen Arzt zu bekommen. Nach telefonischer Anfrage wurde eine Behandlung wegen voller Termine abgesagt. Allerdings mit dem Hinweis, dass für wenige Patienten, privat, noch einige Behandlungsmöglichkeiten vorhanden seien. Da waren sie wieder, die zwei typisch deutschen medizinischen Klassen-Behandlungsmöglichkeiten. Wir sind seit 60 Jahren privat versichert. Hätten allerdings diesen Arzt nach dieser Aussage niemals mehr frequentiert. In Lörrach wurden wir dann fündig, allerdings bei 60 Kilometer Anfahrt.

Im Nachhinein und nach zwei schweren Operationen in Lörrach hat sich für uns die Frage der ärztlichen Versorgung in Bad Säckingen gestellt. Die prosperierende Stadtgemeinde Bad Säckingen mit seinen ca. 17.000 Einwohnern, die im Jahre 1980 eine moderne und äußerst funktionelle Krankenanstalt mit annähernd 200 Betten erstellte, hatte nicht die Möglichkeit, dieses damals 45 Millionen Mark teure Juwel fortlaufend zu benutzen. Schon nach 37 Jahren kam das Aus. Übergeordnete Verwaltungsstellen ermächtigten sich, hier zum Schaden der Bevölkerung tabula rasa zu praktizieren. Für finanzwirtschaftlich denkende Menschen, eine extrem schlimme Verschwendung von Steuer- und Vermögenswerten. Uns Neubürgern blutet das Herz über solch schreiende Inkompetenz.

Auch das Krankenhaus Stühlingen, wesentlich kleiner für 5200 Einwohner mit zehn Ortsteilen, allerdings ausreichend und wichtig für die Bürger der Stadt und seines Umlands, hatte in der Vergangenheit mit etlichen Schließungsabsichten des Kreises Waldshut zu kämpfen. Dank der Ärzteschaft, des Gemeinderats, der Ortsvorsteher der zehn Gemeinden sowie seiner Bürger blieb das Haus vollumfänglich intakt und wurde auch zweckmäßig neu eingerichtet.

Wenn jetzt das Kreiskrankenhaus in Waldshut mit einem provisorischen Anbau den Ansturm der alleingelassenen Bad Säckinger Patienten zu dämpfen versucht, und dessen Kosten noch unveröffentlichte viele Millionen verschlingt, sollte man bei den Entscheidungsträgern nach noch vorhandenem Geisteszustand fragen. Das dort herrschende Verkehrschaos, jetzt schon vor Baubeginn des Vorhabens, kann nur als chaotisch bezeichnet werden. Hier nur von einem Schildbürgerstreich zu reden, verschönt auf lustige Weise diesen Unsinn. Dies ist alles nur noch unbegreiflich traurig.

Wir benutzten jetzt die allfällige Chemotherapie in der Stadt Lörrach, für deren Anfahrt pro Fahrt Euro 110 Euro anfällt. Das ist allerdings das Gegenteil von Bürgernähe!