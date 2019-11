von Hildegard Siebold

Mit Freibier eröffnete die Narrenzunft Bad Säckingen am „11.11.“ an der Steinbrückstraße in direkter Nachbarschaft zum Kaufhaus Woolworth in Bad Säckingen ihre neue Maisenhardt-Klause. Das Bad Säckinger Stadtoberhaupt Alexander Guhl höchst selbst schwang den hölzernen Hammer beim Fassanstich im Beisein der Zunftoberen.

Wer einen genaueren Blick auf das Datum wirft, wird schnell erkennen, dass die Narren keineswegs ernsthaft daran denken, ihr Zuhause im ehrwürdigen Gallusturm gegen die Räume an der Schützenstraße einzutauschen.

Vielmehr wollten sie mit ihrem närrischen Humor auf einen Missstand hinweisen, der aus dem jahrelangen Leerstand der Geschäftsräume resultiert. Seit das Schuhhaus Klever im Jahr 2011 seinen Standort wechselte, sind die Schaufensterscheiben des Hauses inmitten der Bad Säckingern Altstadt mit Papier verklebt und der Putz des Gebäudes blättert ab.

Narren beheben Notstand

Ein trostloser Anblick, auf den die Narren jetzt im Rahmen ihrer „Notstandsbehebung“ hinwiesen. 2010 haben sie diesen alten Brauch wieder belebt und seither fortgeführt. So schritten sie am Mittag gestärkt mit Mehlsuppe und Zwiebewaie zur Tat, was allerdings gar kein so leichtes Unterfangen war.

Mit Grinsen im Gesicht

Da brauchte es schon die ganze Erfahrung eines beim Narrenbaumstellen erprobten Narren, um das große Transparent mit dem Bildnis der Maisenhardt-Joggele in Stellung zu bringen.

Um den jahrelangen Leerstand des Geschäfts in der Steinbrückstraße neben dem Kaufhauas Woolworth zu beheben, eröffnete die Narrenzunft Bad Säckingen am 11.11. dort kurzerhand ihre neue Maisenhardt-Klause mit Bürgermeister Alexander Guhl. | Bild: Hildegard Siebold

Betrachtete Bürgermeister Alexander Guhl das Prozedere anfangs noch mit einem breiten Schmunzeln, waren es spätestens beim Fassanstich durch das Stadtoberhaupt dann die Narren-Oberen um Zunftmeister Rolf Meyer, die sich ein Grinsen nicht verkneifen konnten. Aber Ende gut, alles gut: Mit gemeinsamen Anstrengungen floss der Gerstensaft dann doch und die Narren konnten auf die Neueröffnung ihrer Maisenhardt-Klause anstoßen.