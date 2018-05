Bad Säckingen Lebensgefährte beleidigt nach Streit Polizei

Nachbarn verständigten die Polizei aufgrund eines Streits zwischen einem Paar. Die Freundin verweigerte ihrem alkoholisierten Lebensgefährten den Zutritt zur Wohnung, woraufhin dieser eine Platzverweis von der Polizei erhielt. Nachdem der Mann aggressiver wurde und die Polizei auch noch beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Zelle auf dem Revier gebracht.

Am Montagabend musste ein 46 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen werden, nachdem er nach einem Streit die Wohnung seiner Freundin nicht verlassen wollte. Nachbarn verständigten kurz nach 21 Uhr die Polizei. Diese vermuteten eine heftigen, möglicherweise gewalttätigen Streit zwischen dem Paar. Im Hausflur traf die Polizei auf den alkoholisierten Mann, der wieder in Wohnung wollte. Der Zutritt wurde ihm durch die Lebensgefährtin aus Angst verweigert. Da der Mann nicht dort wohnte, wurde gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen. Er verließ daraufhin das Haus. Nach dem Gespräch mit der Lebensgefährtin traf die Polizeistreife vor dem Gebäude wieder auf den Mann. Er weigerte sich zu gehen, wurde aggressiver und zum Schluss noch beleidigend. Ihm wurde der Gewahrsam erklärt. Dagegen wehrte er sich vehement und musste von der Polizei überwältigt werden. Er kam in eine Zelle. Dort konnte er seinen Promillewert von gut 1,5 Promille bis zum nächsten Morgen "auskurieren". Die Ermittlungen gegen den Mann werden fortgeführt.