von sk

In der Zeit von 19 Uhr bis 23.15 Uhr wurde das elektrische Schiebetor des Betriebes in der Straße Trottäcker teilweise aus der Verankerung gerissen und so schwer demoliert. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Aufgrund des Beschädigungsbildes muss der Schaden von einem Lkw mit Anhänger oder Sattelauflieger verursacht worden sein, der höchstwahrscheinlich beim Rückwärtsrangieren gegen das Tor gestoßen war. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761/934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.