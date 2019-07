Heute um etwa 11.30 Uhr fuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Anhängerzug auf der Schweizer Autobahn A3 von Brugg in Richtung Frick. Kurz vor der Einfahrt in den Bözbergtunnel brachte er sein Gefährt zum Stillstand, nachdem die Führerkabine in Brand geraten war. Rasch nach Meldungseingang rückten Feuerwehr-Einsatzkräfte sowie Kantonspolizei an den Einsatzort, Gemeindegebiet Schinznach, aus.

Der Fahrer konnte sich aus dem Führerhaus retten. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, so die Kantonspolizei. Der Chauffeur blieb unverletzt. Durch den Brand und die Lösch- und Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Am etwa 12.15 Uhr konnte der Verkehr laut Polizei wieder ordentlich geführt werden.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zu Klärung der Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ein Abschleppunternehmen sowie Fachleute des Nationalstraßenunterhaltsdienstes NSNW stehen auch im Einsatz.