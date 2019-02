von Werner Probst

Hans-Joachim Baumgarten ist noch voller Tatendrang. Am heutigen Samstag feiert er seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar war 22 Jahre als Laster-Fahrer und später als Lagerist in der Baustoffgroßhandlung Schneider, der späteren Firma Götz + Moritz in Bad Säckingen beschäftigt, ehe er 1994 in den Ruhestand ging. In Meklenburg Mirow kam Hans-Joachim Baumgarten auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und half schon als Kind in der Schreinerei des Vaters mit, ehe er eine Malerlehre machte. Im Jahr 1959 heiratete er seine Frau Erika. Über Berlin und Frankfurt kam die Familie in das Lager in Rastatt und dann nach Weil. Beim Bauunternehmen Schmitz bekam er eine Anstellung und arbeitete dann vielfach auch in der Trompeterstadt. 1963 konnte in das jetzige Eigenheim in der Oberen Flüh eingezogen werden. Zwei Kinder machten die Familie komplett. Nach einem schweren Arbeitsunfall im Jahre 1994 wurde der Jubilar arbeitsunfähig und ging anschließend dann in Ruhestand.

Ein Händchen für den Garten

Langeweile gibt es für Hans-Joachim Baumgarten nie. Vielfach ist er noch im eigenen Garten tätig und auch das Holz für die Heizung macht er noch selbst. Schon über 50 Jahre gehört er dem Gartenbauverein an. Öfters steht der Jubilar auch am Herd und ein Glas Rotwein weiß er durchaus zu schätzen. Früher wurde vielfach der Urlaub in Brandenburg verbracht und immer noch ist sein Geburtsland das Lieblingsland. „Wäre ich dort, würde ich mir sofort ein Motorboot zulegen“, sagte der Jubilar. Zum Geburtstag am 2. Januar wird neben seiner Frau und den beiden Kindern auch ein Enkel gratulieren.