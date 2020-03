von Werner Probst

Adolf Bauer feiert am heutigen Mittwoch in Bad Säckingen seinen 85. Geburtstag. Der Jubilar freut sich, dass fast alle der neun Kinder in der unmittelbaren Nähe wohnen. So gibt es für ihn immer Abwechslung, denn es gehören auch 18 Enkel und fünf Urenkel zur Verwandtschaft.

Große Familie

In der Slowakei stand die Wiege von Adolf Bauer. 1944 flüchtete die Familie. In Doberan in Vorpommern besuchte er weiter die Schule, ehe er eine Zimmermannslehre machte und 1955 heiratete. Über Rostock kam die Familie dann in den Westen. Bad Säckingen wurde dann zum neuen Wohnort. Neun Kinder kamen auf die Welt. In der Zeppelinstraße wohnte die Familie. Bei der damaligen Firma Biller in Bad Säckingen arbeitete er acht Jahre, ehe er mehrere Jahre bei der Firma Hausin und Eckert sein Geld verdiente und zum Abschluss des Berufslebens bei der Aluminium in Rheinfelden arbeitete. Hart traf ihn der Tod seiner Frau.

Zehn Jahre in der Slowakei

Im Jahre 2000 heiratete er seine Frau Olga. Das Paar verbrachte dann zehn Jahren in der Slowakei und kehrte dann vor acht Jahren wieder in die Trompeterstadt zurück.

In Bad Säckingen gefällt es dem Jubilar recht, zumal seine Kinder fast alle in der unmittelbaren Umgebung wohnen. Schon heute freut sich der Jubilar auf die wärmere Jahreszeit, da er sich dann wieder im Garten des Sohnes in Obersäckingen aufhalten kann. Gerne erinnert er sich aber auch an die Zeit, als er noch dem damaligen Bad Säckinger Boxclub angehörte. Für den Jubilar gibt es nie Langeweile. Gerne ist er mit seinem Personenwagen unterwegs. Außerdem ist er öfters auf einem Spaziergang mit seiner Frau anzutreffen und freut sich, auch noch ein Glas Wein genießen zu können.