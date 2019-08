Hochrheinstrecke, Autobahn 98 und Gesundheitsversorgung: Diese Themen sorgten für teils erhitzte Gemüter im Saal des Restaurants Hiddigeigei in Bad Säckingen. Der CDU-Stadtverband und die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller hatten zum Bürgerstammtisch geladen. Als Gast begrüßten sie die Vizepräsidentin des Landtags, Sabine Kurtz. Die beiden Politikerinnen, ihre drei Mitarbeiter sowie aktuelle und ehemalige CDU-Gemeinderäte miteingerechnet waren 15 Personen der Einladung gefolgt.

Hartmann-Müller eröffnete den Abend mit einem kurzen Überblick der Themen, die Bad Säckingen bewegen

Sie erläuterte unter anderem die Elektrifizierung und den Ausbau der Hochrheinstrecke und deren Gesamtkosten von 380 Millionen Euro. Auch auf den geplanten Ausbau der A 98 ging sie ein. Der Verkehr beschäftigte denn auch viele der Anwesenden. „Wir brauchen bei der Bahn durchgehend Halbstundentakt und auch am Wochenende einen Spättakt“, forderte etwa Martin Lohrmann, der an diesem Abend zu den wenigen Nicht-CDU-Mitgliedern gehörte. Wichtig wäre auch ein Ausbau der Busverbindungen, um die Abhängigkeit vom Auto zu verringern, so Lohrmann weiter.

Ein weiteres von Hartmann-Müller angeschnittenes Thema war der Gesundheitscampus

CDU-Gemeinderat Clemens Pfeiffer bemängelte, dass in puncto Gesundheitsversorgung wenig Unterstützung aus Stuttgart komme. Nach der Schließung des Krankenhauses sei klar gewesen, „dass Säckingen was machen muss, weil die Hausarztversorgung im ländlichen Raum schwierig ist“, so Pfeiffer. Aus Stuttgart jedoch sei, „außer warmen Worten noch nicht viel gegangen.“

Landtagsvize Sabine Kurtz konnte, wie sie selbst sagte, vor allem zu den verkehrspolitischen Themen wenig beitragen. Im Landtag gehört sie dem Ausschuss für Kultus, Jugend und Sport sowie jenem für Wissenschaft, Forschung und Kunst an. In einem kurzen Vortrag stellte sie ihre Arbeit als Landtagsvize vor, die seit dem Einzug der AfD in das Parlament nicht einfacher geworden sei. Mit CDU-Kreisrat und Schulleiter Thomas Gehr diskutierte sie über schulpolitische Themen wie eine frühere Einschulung oder das Berufs- und Hauptschulwesen.

Kurtz betonte auch ihr Engagement für Kultur und Heimatpflege im ländlichen Raum. Passend dazu hatten sie und Sabine Hartmann-Müller vor dem Bürgerstammtisch gemeinsam mit Bürgern und dem Bürgermeister von Herrischried das Freilichtmuseum Klausenhof besucht sowie an einem Stadtrundgang durch Bafd Säckingen teilgenommen.