Bad Säckingen Landkreis und Stadt Bad Säckingen: Gemeinsames Bekenntnis zum Gesundheitscampus

Das Projekt will medizinische Angebot bündeln und macht schnelle Fortschritte. Konzept stößt auf sehr großes Interesse. Bereits im April soll die Planung stehen. Noch offen: Wird das bisherige Spital abgerissen oder saniert?

Es gibt zur Abwechslung auch mal gute Nachrichten aus dem Gesundheitssektor. Der im Kreistag Waldshut erst im Dezember beschlossene Gesundheitscampus Bad Säckingen kommt gut vorwärts. Erstes Zwischenergebnis: Niedergelassene Ärzten, Therapeuten sowie auch Betriebe aus den Bereichen Reha und Pflege haben großes Interesse am Campus signalisiert. Dieses erfreuliche Fazit zog Jörg Risse im Rahmen eines Pressegespräches. Risse ist Vorstand der Beraterfirma Gök-Consulting, die für den Landkreis und die Stadt das Campuskonzept erstellt.

Am Rande des gestrigen Gespräches unterzeichneten Landrat Martin Kistler, Bürgermeister Alexander Guhl und Jörg Risse den Beratervertrag. Landrat Martin Kistler wollte diese Vertragsunterzeichnung im Bad Säckinger Rathaus auch als „gemeinsames politisches Signal“ von Stadt Bad Säckingen und Landkreis Waldshut verstanden wissen. Mithin gab der Landrat im Rahmen des Treffens ein klares Bekenntnis zu dem im Kreistag beschlossenen Gesundheitscampus ab mit stationärer Akutabteilung für Geriatrie und 24-Stunden-Notfallambulanz.

Wie alle anderen freute sich auch Landrat Martin Kistler über das überraschend hohe Interesse am Campus. Genau hier liegt auch der Hase im Pfeffer: Bürgermeister Guhl hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass der Campus mit der Zahl der Interessenten steht und fällt.

Diese erste Hürde scheint offenbar genommen: Gök-Vorstand Jörg Risse, der mit seinem Team in den vergangenen vier Wochen annähernd 40 Gespräche mit Akteuren aus dem Gesundheitswesen geführt hat, zeigte sich ausgesprochen überrascht. „Wir sind auf riesengroße Resonanz gestoßen“, freute er sich. Aus all den geführten Gesprächen hätten sich etwa 15 bis 20 konkrete Interessenten herauskristallisiert, die sich einen Umzug ihrer Praxis oder ihres medizinischen Betriebes auf den neuen Campus vorstellen könnten. Mit ihnen wird Gök in die nächste Runde gehen. Denn nun steht laut Risse die konkrete Ermittlung des Platzbedarfs an, dann das darauf abgestimmte Raumkonzept mit Bauplanung.

Danach wäre auch die gesellschaftsrechtliche Seite des Gesundheitscampus zu klären. Für Bürgermeister Guhl ist klar: Stadt Bad Säckingen und Landkreis übernehmen die Trägerschaft. Landrat Kistler sagte dazu, dass aber alle Parameter stimmen und ein erfolgreicher Betrieb gewährleistet sein müsse.

In einer noch zu klärenden Form wäre auch die Spitäler Hochrhein GmbH beteiligt. Denn sie soll mit der Krankenhausleistung Akut-Geriatrie Kern des Campus darstellen. Eine Beteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen schloss Guhl in diesem Zusammenhang jedoch aus. „Da sind die Gräben mittlerweile zu tief“, sagte er. Das bedeutet: Das Ausscheiden der Stadt Waldshut-Tiengen aus der Spitäler GmbH müsste dann beschlossene Sache sein. Denn sonst wäre Waldshut-Tiengen zumindest mittelbar am Campus beteiligt. Die Stadt ist bekanntlich mit 60 Prozent Hauptgesellschafter der Spitäler GmbH, verhandelt aber aktuell mit dem Landkreis über den Ausstieg.

Auf eine bestimmte Nachfrage wollte Landrat Kistler nicht so recht eingehen: In der nichtöffentlichen Sitzung des Kreis-Finanzausschusses letztes Woche gab es nach SÜDKURIER-Informationen Kreisratsstimmen aus dem Osten, die eine Mitträgerschaft des Landkreises am Bad Säckinger Campus ablehnen. Stattdessen solle sich der Kreis auf die Einmalzahlung der versprochenen 12,7 Millionen Euro beschränken. Kistler will solche Stimmen nicht wahrgenommen haben – ob nicht gehört oder überhört, ist unklar. Falls es solche Äußerungen gebe, „sind sie jedenfalls für mich nicht das Thema“, sagte er. Es gehe jetzt darum, gemeinsam den Bad Säckinger Campus zu entwickeln.

Bürgermeister Alexander Guhl, selbst nicht Mitglied im Kreisfinanzausschuss, hatte ebenfalls von den Äußerungen gehört. Er sagte: „Ich kann nur jedem raten, jetzt endlich abzurüsten.“ Bad Säckingen und Kreis sollten im Sinne des Campus nach vorne schauen. Deshalb werde er seinem Gemeinderat vorschlagen, für Albbruck als Standort für das Zentralspital zu stimmen.

So soll es mit dem Gesundheitscampus weitergehen