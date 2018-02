Bad Säckingen Landkreis Waldshut hofft auf Beschleunigung bei der A98

Die beiden Autobahnabschnitte von Karsau bis Murg soll gemeinsam betrachtet werden. Denn im Landkreis Lörrach ist man schon weiter als im Landkreis Waldshut.

Der Landkreis drückt beim Autobahnabschnitt im Bereich Wehr-Bad Säckingen (Abschnitt 6) aufs Gas. Denn der Abschnitt 5 von Karsau-Schwörstadt ist nämlich schon wesentlich weiter fortgeschritten. Im Landkreis Waldshut hofft man nun, im Sog des Verfahrens Karsau-Schwörstadt auch hier schneller weiterzukommen. Das Thema stand diese Woche auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses des Kreistages. Hintergrund: Während man im Landkreis Waldshut noch nicht einmal Klarheit über die Trassenführung der einzelnen Abschnitte hat, ist der Abschnitt Karsau-Schwörstadt bereits im Genehmigungsverfahren – bei solchen Großprojekten Planfeststellungsverfahren genannt. Im Zuge dieser Planfeststellung läuft derzeit die Offenlage. Wie der Name schon sagt, können in dieser Phase Planunterlagen eingesehen und Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stellungnahme des Landkreises Waldshut wurde nun in der Sitzung diese Woche vom Ausschuss einstimmig beschlossen.

Wichtig war den Kreisräten, beide Abschnitte, also sowohl den Abschnitt Karsau-Schwörstadt (5) wie auch den folgenden Wehr-Murg (6) gemeinsam zu betrachten. Dahinter steckt freilich die Hoffnung, dass sich damit auch das Verfahren im Abschnitt 6 beschleunigt. Ganz von der Hand zu weisen ist der Gedanke nicht. Denn der Landkreis Waldshut weist nun in seiner Stellungnahme mehrfach darauf hin, dass die A98-Trasse Karsau-Schwörstadt im Nirgendwo endet, falls der anschließende Abschnitt Wehr-Murg nicht ebenfalls bereits feststeht. So gesehen hat auch der östliche Landkreis Lörrach ein vitales Interesse daran, dass ihr Teilstück im Nachbar-Landkreis Waldshut direkt abgenommen wird. Denn nur dann würde Karsau-Schwörstadt überhaupt gebaut.

Im Rahmen der Diskussion im Kreistagsausschuss wurde erneut mehrfach Kritik am Arbeitstempo des Regierungspräsidiums geübt. SPD-Fraktions-Chefin Karin Rehbock-Zureich: „Was wir in den vergangenen Jahrzehnten vom Regierungspräsidium erlebt haben, ist weit weg von einer zeitnahen Erledigung.“ Dass nur Teilstücke entstehen und gesamthaft nichts vorwärts gehe, nannte sie ein „Trauerspiel“. Michael Thater, Fraktionschef der Freien Wähler, verlangte eine schnelle Trassenentscheidung für den Abschnitt Wehr-Murg. Schützenhilfe gab es von der Grünen-Fraktionschefin Ruth Cremer-Ricken. Sie forderte, man müsse jetzt bei der einst gemeinsam entwickelten Konsenstrasse bleiben und diese nicht wieder in Frage stellen.