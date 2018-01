Bad Säckingen Lage nach Sturm Burglind entspannt sich: Harpolingen, Rippolingen und Rickenbach wieder am Stromnetz

Allmählich entspannt sich die Lage nach Sturm Burglind in der Region wieder. Rickenbach, Harpolingen, Rippolingen, Schlechtnau und Schwörstadt konnten am Donnerstagvormittag wieder ans Stromnetz angeschlossen werden, wie der Energieversorger Energiedienst mitteilt.

Nur allmählich entspannt sich einen Tag nach dem Sturm Burglind am Hochrhein und im Südschwarzwald die Situation. Immerhin: Immer mehr Ortschaften konnten inzwischen wieder ans Stromnetz angeschlossen werden. Dazu gehören auch Rickenbach, Harpolingen, Rippolingen, Schlechtnau und Schwörstadt. Insgesamt sind damit noch zehn Orte und Gemeinden von der Stromversorgung abgeschnitten.

In den nördlichen Bad Säckinger Ortsteilen hat die Feuerwehr seit Mittwochabend die Gerätehäuser als Ansprechstationen durchgehend geöffnet. Hier erhalten die Bürger Informationen zur aktuellen Entwicklung. Außerdem gibt es in den Feuerwehrhäusern, die mit Strom versorgt sind, eine Notfallversorgung, wie die Feuerwehr mitteilt. In der Gemeinde Rickenbach bleibt derweil am Donnerstag unter anderem der Kindergarten geschlossen.

Nach Auskunft von Energiedienst dauerten die Arbeiten am Stromnetz bis in die Nacht hinein an, Mehr als 40 Techniker der ED Netze waren gemeinsam mit externen Freileitungsfirmen im Einsatz, um die Stromversorgung möglichst schnell wieder herzustellen. "Trotz aller Anstrengungen war es aufgrund der Vielzahl und Größe der Schäden nicht möglich, alle Orte ans Netz zu bringen", so Unternehmenssprecherin Alexandra Edlinger. Die Arbeiten wurden gegen 0.30 Uhr unterbrochen. Seit 7 Uhr sind die Mitarbeiter wieder im Einsatz. Auch das Technische Hilfswerk (THW) habe seine Hilfe angeboten, so Edlinger. ED Netze geht davon aus, dass im Laufe des Tages alle Kunden wieder Strom haben werden.

Aktuell sind demnach nur noch Gemeinden im Hochschwarzwald von den Stromausfällen betroffen.