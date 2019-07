Lärm aus Musikboxen, Müll in nicht unerheblichem Masse. Das Ganze in einem Renaturierungsgebiet – der inoffiziellen Badestelle nahe der Slipanlage für die Feuerwehr in der Rheinstraße und unmittelbar in einem Wohngebiet. Für einen Wallbacher Bürger in der Rheinvogtstraße, Fischereiaufseher, ist das Maß jetzt voll. Er sprach bei Ortsvorsteher Fred Thelen vor, gab gleichzeitig kund, dass er einen Rechtsanwalt einschalten würde, sollte sich an der Situation nichts ändern. Thelen zeigte Verständnis für die Klagen des Wallbacher, dass am Rhein die Hölle los sei.

Bad Säckingen So arbeiten deutsche und schweizerische Rettungsdienste über die Grenze hinweg zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Das leidige Thema kam in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates auf den Tisch des Gremiums, nicht zum ersten Mal. Thelen hatte sich bereits in der Vergangenheit um eine Verbesserung der Situation bemüht, doch ohne Erfolg: Im letzten Jahr sei er dort „dämlich angemacht worden“, ärgert er sich immer noch. „Die Wasserschutzpolizei sagte, sie könnten einen Platzverweis erteilen, doch 15 Minuten später wären die wieder da.“

Bad Säckingen Günter Gottwick und Rudibert Schwarz erhalten silberne Ehrennadel des Landes Das könnte Sie auch interessieren

Die Insel als Brutplatz vorgesehen gewesen, doch jetzt werde da nicht mehr gebrütet, so Thelen. Rätin Heike Bechlers (CDU) Erklärung für das Müllaufkommen: „Vielleicht würde der Müll eher weggeworfen werden, wären die Behälter größer?“ Dem widersprach Thelen: „Ich habe Bilder von einem Montagmorgen gesehen, da sah man nichts von einem Bemühen und es sah nach Hausmüll aus.“ Rätin Karina Weiß (FW) zeigte sich „entsetzt, was da auf der Insel abgeht. Es war als Brutstätte für Vögel gedacht. Jetzt ist eingetreten, was wir befürchtet haben – dass diese Maßnahme überhaupt nicht greift.“ Auch Rat Klaus-Konrad Umbreit (CDU) reagierte sauer: „Wir müssen etwas unternehmen. Die Leute bringen ihre Sachen mit, ist es so schwierig, sie wieder mitzunehmen? Eine Unsitte.“ Nicht das Kraftwerk, sondern die Stadt Bad Säckingen sei für die Nutzung verantwortlich, erläuterte Thelen.

Wehr Die musikalische Blues-Zeitreise geht weiter Das könnte Sie auch interessieren

Maßnahmen würden wahrscheinlich die Falschen treffen, die Anderen würden sie umgehen. Rat Ulrich Probst (CDU) interessierte, ob hinter dem Renaturierungs-Programm keine Behörde stünde? „Da bei uns jeder in den Rhein darf, halte ich das für schwierig“, so Thelen, der nun dem Ordnungsamt der Stadt Bad Säckingen sowie Ralf Däubler, dem Umweltbeauftragten der Stadt, die Situation schildern möchte. „Und auf dem kleinen Dienstweg auch dem Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen, Albert Zeh.“