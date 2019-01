Bad Säckingen vor 2 Stunden

Ladendiebe flüchten und bringen Ladenangestellte zu Fall

Zwei Ladendiebe haben am Samstagmittag in Bad Säckingen die Flucht ergriffen, nachdem die Alarmanlage beim Verlassen des Geschäftes ausgelöst hatte. Gegen 15.30 Uhr verließen die beiden Männer kurz hintereinander einen Drogeriemarkt in der Basler Straße.