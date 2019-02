von sk

Kurz vor 9 Uhr war der 31-Jährige Mann dem Detektiv in einem Drogeriemarkt aufgefallen, als er Parfum einsteckte und ohne zu bezahlen die Kasse passierte. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf. Als der Dieb dies bemerkte, rannte er los und prallte nach etwa 20 Metern mit einem Fußgänger zusammen. Dabei verlor er das Diebesgut. Er flüchtete weiter, konnte aber in der Hauensteinstraße vom Detektiv gestellt werden. Der Mann wurde der Polizei übergeben. Der Fußgänger brachte das gestohlene Parfüm in den geschädigten Drogeriemarkt zurück.