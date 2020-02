von Werner Probst

Kurt Kessler feiert am heutigen Mittwoch in Wallbach seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar ist auch in seinem hohen Alter noch sehr fit. So ist er bei gutem Wetter noch täglich auf einem Spaziergang am Rhein anzutreffen. Er benutzt einen Rollator und fühlt sich mit diesem auf einem Spaziergang absolut sicher.

Erinnerungen ans Berufsleben

Kurt Kessler war während 36 Jahren bei der Bad Säckinger Mercedes-Niederlassung eine feste Größe. 1952 trat er in das Unternehmen ein. 1958 wurde er Gruppenführer. 1961 legte er in Konstanz die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk ab und 1963 wurde er Werkstattleiter. „Von da an hatte ich das Sagen was gemacht wird“, sagte Kurt Kessler und ist voller Lob über seine früheren Mitarbeiter. Die Arbeit habe ihm immer viel Spaß gemacht. 1988 ging der Jubilar in Ruhestand. Der Beruf des Automechanikers sei sein Wunschberuf gewesen. So begann er gleich nach dem Krieg die Lehre und legte 1948 die Gesellenprüfung ab. Der gebürtige Öflinger arbeitete dann bei der Firma Maier in Wehr, anschließend in Schopfheim und dann in Basel, ehe er dann in der Trompeterstadt sein Geld verdiente. Viele Jahre gehörte Kurt Kessler auch dem Gesellenprüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer in Schopfheim an.

Umzug nach Wallbach

1957 heiratete Kurt Kessler seine Frau Irma. Im gleichen Jahr konnte in das neuerbaute Eigenheim in Wallbach in schöner ruhigen Lage eingezogen werden. Zwei Töchter kamen auf die Welt. Der schöne Blick auf den Rhein ist für den Jubilar auch heute noch geradezu unverzichtbar. 2008 starb seine Frau.

Gerne denkt Kurt Kessler aber auch an die früheren Urlaubsaufenthalte zurück. So ging er vielfach mit seiner Familie auf Wandertouren in die Schweizer Berge, war aber auch auf Flugreisen anzutreffen, um auf den Kanaren oder Kreta die Kraft für den Alltag zu sammeln.

Das macht ihm Freude

Zu den heutigen Freuden des Jubilars gehört, dass er zwei zuverlässige Betreuerinnen hat, die auch für sein leibliches Wohl sorgen. Öfters bekommt der 90-Jährige aber auch Besuch von seinen Kindern und immer wieder ist auch seine Enkelin bei ihrem Opa, was ihn besonders freut. Viel Freude hat der Jubilar aber auch an seiner achtjährigen Hündin Xsana. Wenn am Abend Kurt Kessler vor dem Fernseher sitzt, genießt er gerne noch einen guten Rotwein und freut sich über jeden Tag, den er gesund erleben kann.