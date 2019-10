von Hildegard Siebold

Verhalten war der Beginn des Chilbi-Rummels auf dem Festplatz in Bad Säckingen. Der große Run zur Eröffnung am Samstag blieb aus, was wohl dem nassen Herbstwetter geschuldet war. Noch bis Sonntag, 27. Oktober, laden die Schausteller von 14 Fahrgeschäften täglich von 14 bis 20 Uhr zum Fahrspaß. Am Mittwoch und Freitag ist Familientag mit vergünstigten Preisen und am 21. Oktober ist von 8 bis 18 Uhr Chilbi-Markt.