von Michael Gottstein

Joseph Victor von Scheffel hat durch sein literarisches Werk viele Orte berühmt gemacht und deren kulturelle Identität mitgeprägt. Wer auf den Spuren des Bestseller-Autors des späten 19. Jahrhunderts wandeln will, hat nun mit dem von Natalie Gutgesell verfassten Kulturreiseführer einen informativen Leitfaden in der Hand. Die Autorin stellte auf Einladung der Scheffel-Freunde ihr Werk in Bad Säckingen vor und erzählte den zwei Dutzend Zuhörern kurzweilige Geschichten über den Dichter.

Natalie Gutgesell ist Kunsthistorikerin und hat eine zweibändige Dissertation über Scheffel als bildenden Künstler verfasst. Diese Facette von Scheffels Werk hatte sie vor vier Jahren, ebenfalls im Schloss Schönau, vorgestellt. Als der Mitteldeutsche Verlag, bei dem sie ihre Doktorarbeit veröffentlicht hat, vorschlug, einen Reiseführer zu Scheffel zu verfassen, war sie sofort einverstanden.

Unter den zahlreichen Städten und Orten, an denen sich der begeisterte Wanderer Scheffel aufgehalten hat, wählte sie zwölf Orte aus, die sich zu einer Kooperation zusammengeschlossen hatte – es mussten Städte sein, in denen es noch sichtbare Spuren des Autors gibt. In ihrem lebendigen Vortrag stellte sie dar, dass Scheffel, der heutzutage bei manchen Literaturkritikern als etwas verstaubt gilt, eine komplexe und in vielerlei Hinsicht moderne Persönlichkeit war.

Demnach liebte er die Flucht vor seiner als unbefriedigend empfundenen Gegenwart in die Vergangenheit und spielte gerne Theater. In ähnlicher Weise feiern die Menschen auch heute gern Kostümfeste. Scheffel habe es verstanden, sich ein Image zu geben: Einerseits ärgerten ihn die Verehrerinnen, die sich wie Paparazzi auf die Lauer legten, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen, andererseits schien er den Status Kult-Autor zu genießen.

Das Werk Der von Natalie Gutgesell verfasste Kulturreiseführer „Wege zu Scheffel“ hat 144 Seiten und stellt zwölf „Scheffel-Orte“ vor – Karlsruhe, Bruchsal, Heidelberg, Eisenach, Ilmenau, Bad Staffelstein, die Fränkische Schweiz, Radolfzell, Singen, Donaueschingen, Bad Säckingen und Gengenbach. Erschienen ist das Buch im Mitteldeutschen Verlag.

Jeder Forscher erlebe ein Glücksgefühl, wenn es ihm gelingt, Klischees zu korrigieren. So sei man der Meinung gewesen, Scheffel habe nach der Trennung von seiner Ehefrau Caroline von Malsen den 1867 geborenen Sohn entführt, um ihn der Rabenmutter zu entreißen. Scheffel bemühte sich in seinen Briefen, diesen Eindruck zu erwecken. Doch in Wahrheit, so Natalie Gutgesell, hatte Scheffel das Sorgerecht zugesprochen bekommen, von einer Entführung könne also keine Rede sein.

In der Heimatstadt der Autorin, Bad Staffelstein, wird man nicht so gerne gehört haben, dass sich Scheffel die Gegend keineswegs gezielt als Aufenthaltsort ausgesucht habe. Auf seiner Reise nach Eisenach, wo er an seinem Wartburg-Roman arbeiten wollte, habe er mehr oder weniger zufällig in Franken Rast gemacht, um sein Burn-out auszukurieren.

Der „Trompeter von Säckingen“, sei nicht, wie es ein altes Klischee besagt, in einem großen Schaffensrausch auf Capri entstanden. Vielmehr habe Scheffel bereits Teile des Versepos in seiner Säckinger Zeit geschrieben. Dieser Vortrag hat Lust darauf gemacht, die Scheffel-Orte selbst kennenzulernen. Denn Spuren des Dichters gibt es in großer Zahl, sogar aus der Gegenwart: So hat Singen erst vor wenigen Jahren dem Dichter ein modernes Denkmal gesetzt.