von Susanne Kanele

Seit inzwischen 20 Jahren unternimmt die Kulturreferentin Christine Stanzel für die Volkshochschule Bad Säckingen Exkursionen zu verschiedenen Ausstellungen in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich. Jetzt haben sie und der Leiter der Volkshochschule (VHS), Bernd Crößmann, die treuesten Teilnehmer der Exkursionen zu einer kleinen Runde eingeladen und gemeinsam Erinnerungen ausgetauscht.

„Für uns ist es ein großes Glück, dass wir Christine Stanzel haben“, freute sich Crößmann. „Denn diese Veranstaltungen vereinen Bildung, Menschlichkeit und Geselligkeit“. Christine Stanzel hat es geschafft, diese Exkursionen bekannt und zu einer beliebten Veranstaltung zu machen, betonte es der Leiter der VHS. In den vergangenen 20 Jahren hat die Kulturreferentin rund 90 Ausstellungen besucht. Besucht haben die Teilnehmer bereits die Villa Flora in Winterthur, die Cezanne-Ausstellung in Riehen oder Van Gogh und Cristo. Auch der „Blaue Reiter“ stand bereits auf dem Programm. „Ich gehe immer nur einmal an eine Ausstellung, um den Teilnehmern mehr Abwechslung zu bieten“, so Stanzel.

Begonnen haben die Exkursionen als Studienfahrten, im Jahr 1998, nachdem Christine Stanzel nach Bad Säckingen kam. „Wenn man als jemand Neues kommt, sieht man vieles anders“, sagt sie. Stanzel hat Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Betriebswirtschaft studiert. Die Studienfahrten wurden damals noch für die damalige Kurverwaltung konzipiert. Ein Jahr später kam dann die VHS dazu, die damals noch von Winfried Schidlo geleitet worden ist.

Erst als Christine Stanzel dann 2000 ihre Arbeit als Kulturreferentin in Bad Säckingen aufgenommen hatte, organisierte sie die Fahrten zu den Ausstellungen ausschließlich für die Volkshochschule. Besucht wurden Ausstellungen des Impressionismus, aber auch der Gegenwart und in diesem Jahr geht es mit „1000 Jahre Basler Münster“ am Samstag, 19. Oktober, auch in die Vergangenheit. Auch Privatsammlungen wurden immer wieder besucht.

Von Karlsruhe nach Lausanne

Die Reisen führten nach Karlsruhe oder Stuttgart und Baden-Baden, nach Zürich oder Basel und ebenfalls in diesem Jahr erfüllt sich Christine Stanzel mit dem Besuch der Ausstellung „Schatten – Von der Renaissance bis heute“ am Samstag, 22. September, in Lausanne, einen Wunsch. „Da wollte ich schon immer hin“, sagt sie.

Treue Teilnehmer

Und fast von Beginn an dabei waren die Teilnehmer Friedericke und Karl Erhart aus Wehr, Rosemarie Thal aus Lörrach, Edith Müller und Ingrid Lacher aus Bad Säckingen. „Das Schöne ist, dass wir bei den Exkursionen nicht nur alleine die Ausstellungen besuchen, sondern es gibt immer eine Beigabe“, so Rosemarie Thal. Diese Beigaben waren in der Vergangenheit das Festspielhaus in Baden-Baden oder ein Besuch in einem Casino. „Ich habe immer eine Liste mit Sachen, die ich mal sehen möchte“, so Stanzel weiter.