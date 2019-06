Frick vor 2 Stunden

„Kultur-Trip“ lockt in der Region Frick am 21. September mit großem Programm

Fünf Veranstalter ziehen in der Region Frick an einem Strang und stellen ein neues Großevent auf die Beine: Der erste „Kultur-Trip“ auf sieben Bühnen lockt am 21. September mit einem riesigen Programm. Ein Kultur-Trip-Postauto wird dabei die Besucher von Bühne zu Bühne bringen.