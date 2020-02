von Jennifer Moog

Immer wieder wurde darüber diskutiert, dass die Stadt eine neue Grundschule braucht, da die Schülerzahlen steigen. Aber Prognosen zeigen jetzt, dass das nicht an jeder Schule der Fall ist. Denn, obwohl an der Anton-Leo-Schule die Schülerzahlen tatsächlich deutlich ansteigen sollen, werden sie an der Weihermattenschule wohl sinken. Nun soll fürs Erste eine Umverteilung der Schulbezirke Abhilfe schaffen. Manuel Elis, Personalleiter der Stadt, stellte dem Gemeinderat diese Woche die Pläne vor.

Ein Bereich südlich der B 34 soll vom westlichen Ortseingang bis zur Unteren Flüh der Weihermattenschule zugeschrieben werden. Die Schulträgerkonferenz muss dem Vorhaben allerdings noch zustimmen. Die endgültige Entscheidung darüber muss letztlich der Gemeinderat fassen, damit wird frühestens Ende März gerechnet.

An der Anton-Leo-Schule wird es eng

Bleibt alles beim Alten, geht die Stadt davon aus, dass die Anton-Leo Schule zum Schuljahr 2025/2026 um eine Klasse wächst, von bisher elf auf zwölf. Schon seit 2017 würden in der Schule die Räumlichkeiten der benachbarten Rudolf-Graber Schule mitgenutzt, so Schulleiter Dieter Walz im Gemeinderat. Die Eröffnung einer weiteren Klasse würde den Bedarf an Klassenräumen nochmals ausweiten und die Schule vor ein noch größeres Raumproblem stellen.

Hingegen geht die Entwicklung an der Weihermattenschule in die andere Richtung. Während die Schule heute noch in zehn Klassen Unterricht anbietet, sollen es ab dem Schuljahr 2020/2021 nur noch neun sein. Ab dem Schuljahr 2022/2023 soll, so die Prognose, noch einmal eine Klasse wegfallen.

Was ändert sich, wenn der Einschulungsstichtag verlegt wird?

Eine erste Änderung soll bereits eine Verlegung des Einschulungsstichtages bringen. Eine Vorlage, die nun das Gesetzgebungsverfahren durchläuft, sieht vor, dass der Stichtag schrittweise auf den 30. Juni verlegt werden soll. Derzeit liegt er noch auf dem 30. September. Das heißt: Zum Schuljahr 2020/2021 würde der Stichtag in einem ersten Schritt auf den 31. August vorverlegt. In den darauffolgenden Schuljahren auf den 31. Juli und dann auf den 30. Juni.

Mit dieser Neuerung soll die Schülerzahl an der Anton-Leo-Schule in den nächsten fünf Jahren nur noch um 72 Schüler und nicht um 91 Schüler wachsen. Dennoch werden, dieser Prognose zufolge, weiterhin zwölf Klassen benötigt. An der Weihermattenschule geht der Trend weiter zurück. Hier soll die Schüleranzahl dann bis 2025/2026 nicht um zehn, sondern sogar um 21 Schüler sinken.

Was passiert, wenn beide Veränderungen eintreten?

Treten beide Änderungen in Kraft, soll die Schülerzunahme an der Anton-Leo-Schule zum Schuljahr 2025/2026 auf 19 sinken und die Schule dann auf zehn Klassen schrumpfen. An der Weihermattenschule geht die Stadt dann vom einem Zuwachs an 32 Schülern aus. Die Klassenanzahl soll auf zwölf steigen. Unklar ist noch, wie sich Zuzüge, Schulbezirkswechsler und Klassenwiederholer auf die Schülerzahlen auswirken werden, so Elis. Durch das Neubaugebiet „Leimet III“ wird mit einem Gesamtzuwachs an rund 30 Schülern gerechnet.