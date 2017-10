Bad Säckingen Kreistag: Spital Bad Säckingen hat kaum Zukunftsperspektiven

Nach Darstellung des Spitäler Geschäftsführers Hans-Peter Schlaudt hat das Spital Bad Säckingen keine Zukunftsperspektiven und sollte bestenfalls sofort geschlossen werden. Die Aussichten für das Spital Waldshut seien demnach bestenfalls temporär gut. In seiner Darstellung drängt Schlaudt den Kreis zu einer schnellen Entscheidung. Die Gelegenheit, einen anderen Weg einzuschlagen sei „verschlafen“ worden.

Landrat Martin Kistler verwies auf die schwierige Situation im Gesundheitswesen allgemein, die auch zu wirtschaftlichen Problemen führt. Zugleich gibt es Personalknappheit. Gleichwohl gehe es darum, eine hochqualitative Gesundheitsversorgung am Hochrhein zu gewährleisten.

Professor Bartels von der Beratungsfirma Medadvisor stellte gleich zu Beginn klar: „In Bad Säckingen ist das Kind in den Brunnen gefallen und nicht mehr richtig wiederbelebbar.“ Unrealistisch, genügend Personal zu gewinnen, um einen Betrieb gewährleisten zu können. Es fehlt an ärztlichem Fachpersonal. Dies sei ihm schon klar gewesen, als er die gesamte Situation betrachtet habe.

Viele Patienten sind abgewandert

Weitere Probleme: Viele Patienten sind abgewandert und lassen sich in anderen Landkreisen behandeln. Bettenbedarfsplan sieht 433 Betten im Kreis zu. Tatsächlich betrieben werden etwa 300 Betten. Mehr als die Hälfte der Menschen aus dem Kreis, lassen sich nicht in den Spitälern behandeln. „Normal wäre eine Versorgung von 60 Prozent“, so Bartels. Und das, auch wenn teilweise längere Fahrtwege in Kauf genommen werden.

Versäumnisse gerade im Bereich Instandhaltung gab es über viele Jahre hinweg. Und das gilt für beide Häuser: „Sie haben die Krankenhäuser nicht gut behandelt“, so Bartels an die beiden Gesellschafter. Inzwischen sei es „5 nach 12“. Der Investitionsstau an beiden Standorten liege bei jeweils 6,3 Millionen Euro. Jedoch seien nicht einmal alle Daten verfügbar.

Nach Dafürhalten des Beraters gibt es kaum einen gangbaren Weg, als Bad Säckingen zu schließen und Waldshut auszubauen. In Bad Säckingen gebe es ohnehin nur noch Innere Medizin mit Geriatrie. Die Versorgungsqualität würde erheblich profitieren. Allerdings ist Waldshut nicht geeignet, um als Zentralklinikum dauerhaft betrieben werden zu können. Vor allem gibt es keine Erweiterungsfläche.

Versorgung für die nächsten sechs bis acht Jahre im Blick

Die Empfehlungen des Beraters: Investitionen an beiden Standorten aufs nötigste begrenzen. Denn beide Standorte sind nicht zukunftsfähig. Es gehe um die Sicherstellung der Versorgung für die nächsten 6 bis 8 Jahre. Daher muss zeitgleich mit der Planung eines Zentralklinikums begonnen werden. Dazu muss ein geeigneter Standort identifiziert werden.

Spitäler-Hochrhein Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt: „Die Lage ist seit vielen Jahren nicht einfach.“ Woran das liegt, das sei schon seit vielen Jahren bekannt, denn das hätten schon die Gutachter 2014 und 2015 festgehalten: „An den Faktoren hat sich nichts geändert.“ Im Gegenteil habe sich die Lage sogar noch zugespitzt. „Ich bin nur der Überbringer der Botschaft. Ich bin nicht für den Ist-Zustand verantwortlich.“

Spital kann medizinisches Fachpersonal nicht halten oder gewinnen. Daher müsse der Betrieb mit Honorarkräften bestritten werden, was massive Kosten verursacht. Diese liegen inzwischen bei rund 6 Millionen Euro im laufenden Jahr. Die verbliebenen Mitarbeiter hätten derzeit schlechte Perspektiven. Das gelte es zu ändern und zwar schnell, so Schlaudt: „Sonst stimmen die Leute mit den Füßen ab.“

„Sie hätten schon vor zwei oder drei Jahren die Weichen stellen müssen, um Perspektiven zu schaffen.“ Das sei aber verschlafen worden. Man habe zu spät auf sich verändernde Rahmenbedingungen und Marktlagen reagiert. Es gab keine Entwicklung nach vorne und keine Steigerung der Fallzahlen. Verantwortlich sind verschiedenste Faktoren und Akteure. Die wirtschaftlichen Eckdaten seien seit Jahren konstant und brechen nun massiv ein. Die Probleme seien in Bad Säckingen bereits akut, aber auch in Waldshut treten laut Schlaudt immer massivere Schwierigkeiten zu Tage.

Sofortige Schließung als Empfehlung

Hinzu komme ein Akzeptanzproblem bei den Patienten. Aus qualitativer Sicht komme aus Sicht Schlaudts nur die sofortige Schließung des Standorts Bad Säckingen und der temporäre Ausbau Waldshuts infrage: „Durch den Wegfall des Krankenhauses würde kein Mangel entstehen. Auch die Notfallversorgung würde nicht verschlechtert.“

Der Standort Bad Säckingen sei aus heutiger Sicht medizinisch nicht mehr notwendig und ein Weiterbetrieb nach Jahresende aus personeller Sicht nicht vorstellbar, nachdem nun auch die Anästhesisten gekündigt hätten. Das werde auch vom zuständigen Sozialministerium so gesehen. Daher gebe es nur noch Mittel für einen Standort. Die Standardversorgung in der Region in Form von Facharztpraxen gut abgedeckt. Darüber hinaus deckt Waldshut weitere Bereiche ab. Große Notfälle würden ausgeflogen.

Es gelte für Bad Säckingen eine tragfähige Alternative zum Krankenhaus darzustellen. Dies könne in Form eines Gesundheitscampus laufen. Allerdings erteilt Schlaudt den von der Stadt Bad Säckingen erarbeiteten Plänen für eine vollstationäre Versorgung eine Absage. Dies sei wirtschaftlich nicht darstellbar.

Landrat Kistler erklärte, dass er vom vorgestellten Sachverhalt ernüchtert sei. Er hoffe, dass eine Entscheidung getroffen werden könne. Er plädiert für den temporären Erhalt beider Standorte, andernfalls solle das Konzept der Stadt Bad Säckingen bestmöglich zum Tragen kommen. „Keine ersatzlose Streichung, sondern mit Kraft hinein“, so Kistler. Dies gelte es zu tun, auch wenn es Geld kostet.

Derzeit läuft die Diskussion der Kreisräte, bei der sich vor allem die Kreisratsmitglieder aus dem westlichen Landkreis massiv zur Wehr setzen.