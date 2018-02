vor 2 Stunden Susanne Kanele Bad Säckingen Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs: Erst im Stechen steht die Siegerin Clara Kütemeier fest

Der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs ist in diesem Jahr denkbar knapp ausgefallen. Am Ende setzt sich Clara Kütemeier vom Scheffel-Gymnasium in einem Stechen gegen Carolin Kobler (Klettgau-Gymnasium Tiengen) und Marie Brzeski (Kolleg St. Blasien) durch