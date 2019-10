von Hans-Martin Vögtle

Über die Visionen, Ideen, Argumente und Auftritte der Kandidaten zur Bürgermeisterwahl könnte man ein kleines, humorvolles Büchlein verfassen, so grandios kurios war so manch Gedanke. Aber ein Thema scheint durchgängig und omnipräsent zu sein, es ist der Fahrradverkehr in unserer Stadt. Da sind sich alle einig, dass ein großer Handlungsbedarf besteht. Die Situation für Fahrradfahrer muss deutlich verbessert werden, eine Entflechtung des Autoverkehrs und des Fahrradverkehrs ist hier oberstes Gebot. Ohne die Autofahrer gegen die Fahrradfahrer oder umgekehrt ausspielen zu wollen: Das Verständnis und die gegenseitige Rücksichtnahme ist der Knackpunkt der Thematik. Wobei man auch sagen muss, dass es genauso viele militante und in ihrem Selbstverständnis übermotivierte Fahrradfahrer gibt wie rücksichtslose und bornierte Autofahrer. Das Arrangement zwischen diesen beiden Interessengruppen ist das eine, die verkehrstechnische Einrichtung von Fahrradwegen und die baulichen Maßnahmen zur Entflechtung des Auto- und Fahrradverkehrs ist das andere. Es gibt genügend kreative und intelligente Köpfe in unserer Stadt, die das voranbringen können, also nur zu. Ich selbst bin da leider völlig befangen, ich gehöre eher zur Autofahrerfraktion, meine kaputten Kreuzbänder und mein Feinkostgewölbe sind fürs Fahrradfahren ziemlich hinderlich.