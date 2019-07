von Gerd Leutenecker

Die Chorgemeinschaft Bad Säckingen hat ihr diesjähriges Konzert im Schlosspark am Samstagabend gegeben. Ein abwechslungsreicher Konzertreigen folgte dem Leitgedanken „Wunderbare Welt“. 26 Stücke kamen bei sommerlichem Ambiente zur Geltung. Annähernd 160 Besucher nahmen die Gelegenheit wahr und lauschten den Gesangsvariationen. Markus Wolkerstorfer vom Purkersdorfer Freundeskreis führte kenntnisreich durch den Abend.

Ein Reigen des Chorgesangs kündigte der Vorsitzende der Chorgemeinschaft, Christian Denz, gleich zum Anfang an. Abwechslungen aus klassischem Männerchorgesang, Musicals und Oper sowie Kirchenmusik und Schlager standen als variantenreiches Repertoire auf dem Programm. Auftakt machte ein einnehmendes Chor-Duett im Schlossgarten. Die Bad Säckinger Chorgemeinschaft sang kräftig vernehmbar aus dem Schatten des Schlosses gegenüber vom Konzertpavillon.

Auf dessen Bühne erwiderte der neunköpfige Jugendchor Voix Magiques Hochrhein die Rezitative der Audite Silete von Michael Praetorius. „Ja, höret und schweiget – vernehmet den Gesang“, Denz legte den Gästen die Sinnbildlichkeit dieses Stückes für den Verlauf des Abends ans Herz. Dann übergab Denz die Leitung des Chorkonzertes an Markus Wolkerstorfer. Als beflissentlich auftretender Conférencier mit österreichischem Charme war der stellvertretende Vorsitzende des Purkersdorfer Freundeskreises bei jedem Stück um keine Erklärung verlegen. Nicht nur als stimmliche Verstärkung gastierte der 26 köpfige Männerchor Weisweil zusammen mit der Chorgemeinschaft Bad Säckingen. Markus Süß ist in beiden Chören deren Dirigent.

Zwei Solisten mit von der Partie

Ein gegenseitiges Miteinander wird zwischen den Chören regelmäßig gepflegt. Da ergibt sich zusätzlich, dass neue Solisten die Gelegenheit bekommen, bereits während ihrer Gesangsausbildung auch in der Trompeterstadt aufzutreten. In diesem Jahr war die Sopranistin Michelle Sitko sowie Benedikt Boll (Bass) mit von der Partie. Beide stammen aus dem Klettgau und haben ihre musikalischen Wurzeln aus der dortigen Chorszene. Fast unscheinbar aber hoch professionell begleitete Claudia Stockmann am Klavier das Bühnengeschehen.

Zweieinhalb Stunden voller Gesang

Ein erster Höhepunkt für das Publikum war die Chorfassung von „Die Loreley“ von Friedrich Silcher. Das zugrunde liegende volkstümliche Gedicht von Heinrich Heine (“Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“) ist dieser Konzertgeneration weiterhin präsent. Die verschmähte Liebe als Thema der romantischen Poesie war vereinzelt bei den Chormitgliedern mit tiefer Inbrunst gesungen. Dem Frauenchor ging „Der alte Kadadu von Manfred Schlenker„ geflissentlich über die Lippen. Ein exakter Stakkato im Wechsel zum schleppenden Kanon, der, in der Gesamtschau von Wolkerstorfer darin mündet, „wer gut leben will, drückt steht‘s ein Auge zu“. Ein gelungener zweieinhalbstündiger Abend im Schlosspark. Die Zugabe der Chorgemeinschaft von „Griechischem Wein“ leitete in den genüsslichen Teil im Schlosspark und Rheinufer über.