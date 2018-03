Bad Säckingen Konzert: Gelungene Einstimmung auf die Passionszeit in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen

Konzert: Gelungene Einstimmung auf die Passionszeit in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen

Der zwölfköpfige Posaunenchor unter Leitung von Jürgen Thun trägt eindrucksvoll Musikstücke und Texte in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen vor.

Ist ein Thema wie die Passion in der heutigen, erlebnishungrigen Zeit weniger populär? Fast scheint es so, denn es war eine recht überschaubare Zahl von Besuchern, die sich am Sonntagabend in der evangelischen Stadtkirche eingefunden hatte. Sie erlebten aber eine gelungene Einstimmung auf die Passionszeit, als der zwölfköpfige Posaunenchor unter Leitung von Jürgen Thun Musikstücke und Texte vortrug.

Von Johan Adolf Hasse, der eher als Verfasser prunkvoller Opern bekannt ist, stammte ein Marsch, der nicht auftrumpfend, sondern eher in gleichmäßig schreitendem Rhythmus daherkam und die besinnliche Stimmung des Konzerts widerspiegelte. Der Dirigent trug auch je ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer und Tobias Petzoldt vor, wobei in letzterem die zeitübergreifende Aktualität der christlichen Botschaft hervorgehoben wurde.

In der neueren Literatur für Posaunenchöre, erklärte Jürgen Thun, seien nur noch wenige Beispiele für Passionsmusik zu finden, dafür enthielten die Ausgaben aus den 1970er- und 1980-er Jahren einen großen Schatz an derartigen Bearbeitungen. Als Beispiele hörte man die eher traditionelle Bearbeitung des Chorals „Du großer Schmerzensmann“ von Johannes Koch, während Herbert Gadsch über „Christ lag in Todesbanden“ eine dreisätzige Partita verfasst hatte, in der die Melodie unschwer zu erkennen, aber gleichwohl verfremdet und mit moderner Harmonik angereichert war.

Im Gegensatz zum Hier und Jetzt waren das Passionsthema und Meditation über das dornengekrönte Haupt Christ in der Barockzeit sehr beliebt, weshalb viele der aufgeführten Werke aus dem Frühbarock stammten, etwa von Hermann Schein, Samuel Scheidt, Hans Leo Hassler oder Martin Zeuner. Die Dichter und Musiker jener Epoche kannten die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, wussten um die Vergänglichkeit der Welt und fanden im Anblick des Gekreuzigten Trost für ihr eigenes Leben. „Es ist bewegend, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Choräle teils mehr als 400 Jahre lang gesungen wurden“, so Jürgen Thun. Zur Abrundung führte der Posaunenchor zwei ruhige, sangliche Andante-Sätze von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf.