Unwissenheit gepaart mit Ambition und enttäuschter Erwartung. Das sind gängige Zutaten bester Verschwörungstheorien der Marke „Es kann doch nicht sein, dass...“, wie sie in den sozialen Netzwerken inzwischen Gang und Gäbe sind. Im Fall der Bad Säckinger Bürgermeisterwahl haben eben solche Thesen und Behauptungen, die auf Facebook und Youtube verbreitet wurden, immer buntere Blüten getrieben und eine derartige Aufgeregtheit hervorgerufen, dass es letztlich gar auf die „reale Welt“ Auswirkungen hatte, wenngleich nicht die erhoffte. Denn die Mehrheit der Bad Säckinger Bürger teilt die Empörung der Agitatoren im Internet gar nicht. Entgegen aller Spekulationen erbrachten die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, dass bei der Wahl alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und nach Einschätzung des Landratsamtes ist auch die Anfechtung der Wahl nicht plausibel. Dass zwei der drei Einwender als Auswärtige gar nicht dazu berechtigt waren, ist bezeichnend. Denn wie bei vielen Behauptungen, die während des Bürgermeisterwahlkampfs kolportiert wurden, liegt auch hier eine tiefe Unwissenheit zugrunde.

Wer die Debatten auf Facebook verfolgt hat, dem ist schnell aufgefallen, dass viele „kritische Fragen“ sich in Windeseile in Nichts aufgelöst hätten, wären die Wortführer nur bereit gewesen, sich zu informieren. Zumeist hätten ein paar Mausklicks oder gar ein Anruf bei einem Experten in Sachen Verwaltungswesen genügt. Aber wie in sozialen Medien üblich, wird diese Lösung selten gewählt. Offenkundig ist wildes Spekulieren und Schwadronieren einfacher, als die Möglichkeiten des Internets auf konstruktive Weise zu nutzen, indem man sich beispielsweise Wissen aneignet. Viele derer, die sich in den Diskussionen zu Wort meldeten, waren offenkundig nicht einmal mit dem deutschen Wahlsystem vertraut. Und dennoch beharrten sie als selbst ernannte Wächter der Demokratie wider die angeblich finsteren Machenschaften in der hiesigen Kommunalpolitik, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugehen könne.

In heutiger Zeit beinahe unvermeidlich ist dabei auch die Kritik an der Berichterstattung der Presse. Auch in dieser Hinsicht wurden die wildesten Vorwürfe erhoben. Auch in dieser Hinsicht sieht die Staatsanwaltschaft nichts, was rechtlich zu beanstanden wäre. Dennoch wurde auf Basis falscher juristischer Kontexte ein krudes Bild dessen konstruiert, wie die Berichte über die Kandidaten hätten aussehen sollen.

Es sei an dieser Stelle nochmals klar gestellt: Aufgabe der freien Presse ist die objektive Berichterstattung auf Basis von Fakten. Das verbietet es, Kandidaten-Auftritte zu beschönigen, noch dazu wenn die Unterschiede gerade bei den gemeinsamen öffentlichen Auftritten der Kandidaten derart eklatant zutage getreten sind. Das mag unangenehm für diejenigen sein, die in der Berichterstattung nicht besonders gut wegkommen. Das mag nicht ins Weltbild der selbst ernannten Demokratieschützer passen. Doch so ist das nun einmal. Und am Ende hat ohnehin der mündige Bürger das letzte Wort.

Die Bürger haben bei der Wahl am 20. Oktober entschieden, und zwar unmissverständlich. Behörden und Strafermittler haben die Rechtmäßigkeit der Wahl bestätigt. Nun wäre es ein überfälliges Zeichen eines gesunden Demokratieverständnisses, wenn auch die selbst ernannten Demokratiewächter dieses Wahlergebnis endlich akzeptieren und für ihr Vorgehen um Entschuldigung bäten.