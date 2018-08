von Herbert Schnäbele

Einem rund sechsstündigen Fragenmarathon sah sich ein Kriminalbeamter am vierten Verhandlungstag im Berufungsprozess gegen den Angeklagten ausgesetzt, der im Zuge eine polizeilichen Durchsuchung im Juli 2010 einen damals bei der Durchsuchung in Schopfheim anwesenden Staatsanwalt mit dem Wurf oder durch Herabfallen lassen eines Aluminiumkoffers verletzt haben soll.

Wie berichtet, ist der Angeklagte in erster Instanz vom Amtsgericht Schopfheim wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Verteidigung hatten gegen das Urteil Berufung eingelegt, weshalb der Fall jetzt vor dem Landgericht Waldshut unter Vorsitz des Vorsitzenden Richters Marc Gerster verhandelt wird.

Zu Beginn des gestrigen Verhandlungstages kritisierte der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Matthias Müller, die Handhabung des Zeugnisverweigerungsrechtes durch die Kammer. Der Vorsitzende nahm die Ausführungen zur Kenntnis und erklärte, dass er anlässlich der bevorstehenden Zeugenvernehmung im Zuge der Belehrung zum wiederholten Male die Handhabung und die Vorschriften der Strafprozessordnung erläutern werde.

In der rund dreistündigen Vernehmung durch den Vorsitzenden beantwortete der Kriminalbeamte umfassend die Abläufe bei der Durchsuchung und den übrigen Sachverhalt, allerdings mit den erklärbaren Erinnerungslücken nach rund acht Jahren seit dem Tattag. Nach einigen ergänzenden Fragen dar Anklagevertreterin, Staatsanwältin Ramona Schmidt, ging es rund zwei Stunden weiter mit Fragen der Verteidigung.

Dabei zielte der Verteidiger darauf ab, im zeitlichen Ablauf der Durchsuchung einen Widerspruch zwischen der Aussage des geschädigten Staatsanwaltes und den Aussagen der Kriminalbeamten herauszuarbeiten und stellte fest, dass hier doch wohl eine Straftat in Form eine uneidlichen Falschaussage vorliegen müsse.

Es ging im wesentlichen darum, ob der Angeklagte vor oder nach dem Wurf bzw. Herabfallen des Aluminiumkoffers von der Galerie seine drohende Haltung gegen den Staatsanwalt und die damals anwesenden Kriminalbeamten eingenommen hatte.

Mit meist sehr ausschweifenden Wiederholungen bereits erörterter Einzelheiten konfrontierte die als Beistand zugelassene Ehefrau des Angeklagten den Zeugen mit zahlreichen Feststellungen und Bewertungen, sodass sie vom Vorsitzenden wiederholt gebeten werden musste, sich auf konkrete Fragen zu beschränken. Bemerkenswert, mit welcher außerordentlichen Geduld der Vorsitzende gerade in dieser Phase den Prozess bisher führte.

Zum Schluss kündigte der Verteidiger neben dem Antrag auf zusätzliche Einsicht in die aktuellen Verfahrensakten den Antrag auf weitere Zeugenvernehmungen an. Mit einem Vororttermin am Tatort wird die Verhandlung am 30. August in Schopfheim fortgesetzt.

