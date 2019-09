von sk

Bei der Kneipennacht pulsiere Bad Säckingen und die Gastronomie vor Ort werde sich von ihrer besten Seite zeigen. Den Nachtschwärmern werde ein vielfältiges Programm geboten, sie können sich auf viele Stunden Tanzen und Feiern in den Lokalen freuen. Musikalisch ist für viele Geschmäcker das Richtige dabei, die Gruppen und Künstler decken eine große Bandbreite an Stilrichtungen ab.

Die Coverband YeahRock liefert Classic-Rock-Music und mit DJ Hölzle erklingen Oldies. Spanischen Rock und Pop bringen Ruby Cifuente und Band mit. Smutje and the Galleymen begeistern mit Pop- und Rockcovers. Die Formation Maybug bringt Woodstock-Feeling und Entertainment aus den 70er Jahren mit nach Bad Säckingen.

Tickets

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 12 Euro in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen (dort 11 Euro für Abonnenten), bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie bei „Oscar‘s“ in Waldshut, bei der Tourist-Info Bad Säckingen, in der Touristinfo Waldshut und im Internet (www.reservix.de). Kurzentschlossene können die Armbänder für 15 Euro an den Abendkassen erwerben, sofern sie nicht vergriffen sind. Das Ticket gilt ab 17 Uhr als Bus- und Zugticket im WTV Verbundsystem.

Die teilnehmenden Lokale und Bands

Getränkeland Wagner Bühne Spitalplatz (ab 18 Uhr): EIMa (Folk, Acoustic, Oldies, Rock, Pop); Rheinbrückstraße (ab 18 Uhr): DJ F (Mixed-Music); Sparkassen Bühne Bahnhofsplatz (ab 18 Uhr): Oliver We (Cover-Rock, Acoustic Rock); „Warteck“: DJ Hölzle (Mixed-Music, Oldies, Classics); „Oscar‘s“: Nicole Scholz und Band (Rock, Pop, Charts, Schlager); „Rhybrugg“: DJ D-One (Hip-Hop, Charts, Disco, Party); „Stiftskeller“: Ruby Cifuente und Band (Spanischer Rock, Pop, Latin Pop, Merengue, Salsa); „Klosterstube“: Maybug (70er Rock und Folk), „All In“: YeahRock (Cover-Rock, Acoustic Cover-Rock); „Eden Osteria Bar“: Smutje and The Galleymen (Pop- und Rockcovers, Partyrock); „Gallusturm Zunftstube“: Double Gum (Unplugged Rock, Pop, Oldies); „Pastakönig im Flora“: Chill-Out-Restaurant. Weitere Infos im Internet (www.kneipen-nacht.com) und bei Facebook (Kneipennacht Bad Säckingen).