von Gerd Leutenecker

Notgedrungen fand beim Kreisverband Bad Säckingen im Landesverband

Kaninchenzüchter bereits im vergangenen Jahr eine außerordentliche Vereinsversammlung statt. Der Vorstand um den Vorsitzenden Peter Wunderle musste vor einem halben Jahr zwingende Nachwahlen für einen funktionierenden Vorstand abhalten. Jetzt konnte am vergangenen Freitag wieder eine normale Hauptversammlung im Vereinsheim am Murger Weg des Kleintierzuchtvereins C 235 Bad Säckingen stattfinden.

Der Kreisverband Zum Kreisverband Bad Säckingen im Landesverband Badischer Rassekaninchenzüchter gehören acht Vereine. Größter Verein ist Öflingen, gefolgt von Lörrach-Stetten, Bad Säckingen, Waldshut, Schachen, Rheinfelden, Murg und Wehr. Kreisvorsitzender ist Peter Wunderle. Kontakt unter Telefon 07761/61 65.

Die neue Schriftführerin war zwar erkrankt, hatte aber einen ausführlichen Bericht vorab an den Vorsitzenden übermittelt. Ebenso konnte eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt werden. Die neue Kassiererin Notburga Ebel hat ein frisch geprüftes Kassenbuch vorgetragen.

Gut aufgestellt beim Nachwuchs

Normalität ist bei den Kaninchenzüchtern gleichzeitig, wenn Zuchterfolge eintreten. Und das braucht einen langen Atem und die nötige Zeit. An Kaninchennachwuchs mangelt es aktuell bei den acht Kreisvereinen nicht. Nach der Auflösung des einstigen Kreisverbandes Waldshut sind zwei Vereine, Waldshut und Schachen, dem Kreisverband Bad Säckingen beigetreten. „Das hat unserem Kreisverband sehr gut getan“, merkte Wunderle in seinem Jahresbericht an.

Von Lörrach bis Waldshut sind die Kaninchenzüchter im Kreisverband Bad Säckingen nun verbunden. Die Kreisschau hat 2019 in Waldshut stattgefunden, die Kreisjungtierschau in diesem Jahr wird in Schachen stattfinden. „Aktive Vereine, die mit tollen Besucherzahlen glänzen“, eine Selbstverständlichkeit für den Vorstand, auch dort hinzugehen, wo Begeisterung ist, so Wunderle. Die Zeichen der Zeit sind im Kreisverband Bad Säckingen nicht nur wahrgenommen worden, etwas Modernisierung gehört dazu.

Jugend im Fokus

Wunderle hält daran fest, auch auf Landesverbandsebene modernere und gerechtere Verhältnisse anzumahnen und Verbesserungen zu erreichen. Die Jugend bleibt sein Fokus. „Die südbadischen Kreisverbände werden schon benachteiligt, wenn kurz nach der Bundesschau in Karlsruhe die Landesjugendschau in Sinsheim organisiert wird – das machen die Eltern einfach nicht mit“, ist sich Wunderle sicher.

Über den Kreisverband werden die Züchterschulungen vorbereitet. Bereits jetzt sind verschiedene Neuerungen eingeführt worden. Unter anderem bekommen die Kaninchen je Rasse nun fortlaufend neue Nummern, die nicht mehr zwischen Alt- und Jungzüchtern im Zuchtbuch unterscheiden. Dank der neu eingekauften Kaninchen wird in diesem Jahr wieder mit guten Zuchtergebnissen gerechnet. „Die Qualitätsunterschiede sind weiterhin sichtbar“, damit regte Wunderle eine kontinuierliche Umsicht den Mitgliedsvereinen ans Herz.

Die Impfempfehlungen müssten bei den Kaninchen umgesetzt werden. Nur so kann weiterhin an den überregionalen Schauen teilgenommen werden. Die Hauptversammlung im Kreisverband brachte einzig mit der Wahl von Sven Hofmann zum neuen Kassenprüfer eine nötige Änderung mit sich. Der Verein ist wieder in gewohnt sicherem Fahrwasser angekommen.