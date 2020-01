Mit seinem neuen Programm „Ziel:Los!“ zeigt das Gesangsquartett Maybebop, wie man ganz ohne Instrumente das Publikum klanglich in Verzückung bringt. Vier Typen, vier Mikrofone, deutsche Texte, beste Unterhaltung – so lässt sich Maybebop in aller Kürze beschreiben. Dabei gewinnt das Vokal-Quartett, dessen Mitglieder aus Hamburg, Berlin und Hannover stammen, von Programm zu Programm an Reife – das können treue Gloria-Theater-Besucher bestätigen, schließlich war Maybebop über die Jahre immer wieder dort zu erleben. Jetzt kommt das vierstimmige Klangwunder mit seinem zehnten Bühnenprogramm namens “Ziel:Los!“ zurück an den Hochrhein. Am Freitag, 7. Februar, ist es soweit.

Maybebops doppelbödigen Songs gehen ins Ohr. Doch auch die Maybebop-Songtexte haben es in sich. Die Band bezieht gern klar Position beziehen und trifft damit den Nerv der Zeit. Stilistisch ist die Kombo extrem breit aufgestellt und probiert immer wieder Neues aus – auch noch 17 Jahre nach Bandgründung. Die neuen Lieder für das Programm “Ziel:Los!“ sind also wieder einmal – damit war fast zu rechnen – recht unberechenbar, mal berührend tiefgründig, mal herrlich albern.

Wer gute Harmonien liebt, auf inhaltlichen Tiefgang nicht verzichten will und zugleich A-capella-Entertainment auf bestem Niveau genießen will, der ist bei Maybebop im Gloria-Thetaer an der richtigen Adresse.

Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 7. Februar, Showbeginn ist um 20 Uhr. Die Preise für die Tickets liegen zwischen 29 bis 39 Euro.