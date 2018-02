Bad Säckingen Kinderleicht gesund essen: Acht Bad Säckinger Einrichtungen erfolgreich bei EU-Schulprogramm

Frisches Gemüse und Obst für Schüler und Kindergartenkinder: Seit Oktober fördert die EU ein Projekt zur gesunden Ernährung. Dabei zeigt sich, dass es nicht schwer ist, Kindern gesundes Essen nahezubringen – wenn man sie motiviert und es ihnen vorlebt.

Ausgewogene Ernährung ist eine der wichtigsten Grundlagen für ein gesundes Leben. Und das fängt bereits im Kindesalter an. Aus diesem Grund unterstützt die Europäische Union mit ihrem Schulprogramm Kindergärten und Schulen. Die Gelder aus Brüssel kommen auch in der Region an. Allein in Bad Säckingen nehmen sechs Kindergärten und zwei Schulen am EU-Schulprogramm teil. In der ganzen Region sind es aber weit mehr.

So beliefert der Obsthof Meyer aus Dossenbach in Zusammenarbeit mit dem Bächlehof in Rippolingen rund 35 Kindergärten und Schulen in der Gegend mit frischem Gemüse und Obst. Das Projekt wird zu 75 Prozent von EU-Geldern über das Land finanziert, die restlichen 25 Prozent übernehmen Sponsoren, zu denen auch der Lieferant gehört. Gesundes Essen in Kitas und Schulen? Wir haben nachgefragt: Wie funktioniert das Programm und wie kommt es an?

Der katholische Kindergarten St. Gallus ist einer der Einrichtungen, die seit letzten Herbst wöchentlich eine Obst- und Gemüsekiste bekommen. In der Kiste befindet sich regionales und saisonales Obst und Gemüse, berichtet die stellvertretende Kindergartenleiterin von St. Gallus, Christiane Ingargiola. Die Erzieherinnen halten die Gewöhnung der Kinder an Obst und Gemüse gerade schon in diesem frühen Kindesalter für wichtig. Dass das aber nicht immer einfach ist, davon können viele Eltern ein Lied singen. Warum es im Kindergarten da meist weniger Probleme gibt, erklärt Christiane Ingargiola so: „Das Essen in der Gemeinschaft und die Vielfältigkeit des Angebotes regen die Kinder an, das dargebotene Obst und Gemüse zu probieren“. Die Erzieherinnen schneiden jeden morgen eine Auswahl klein und präsentieren sie kindgerecht. Christiane Ingargiola weiter: „Das gemeinsame Essen macht einfach Spaß, hält fit, fördert die Kommunikation und das soziale Miteinander“. Der Familienbetrieb Obsthof Meyer, der gleichzeitig auch zu den Sponsoren gehört, beliefert viele der umliegenden Kindergärten und Schulen. „Vor fünf Jahren fing alles mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim an“, berichtet Tanja Meyer, „mittlerweile sind es 35 Einrichtungen, die wir beliefern“. Ihr ist es wichtig, dass Kinder wissen, im Winter gibt es eben keine Erdbeeren. Natürlich müsse es auch mal Ausnahmen geben. Tanja Meyer: „Zur Abwechslung befinden sich schon mal Bananen und Mandarinen in der Kiste, die wir dazukaufen“.

Schulprogramm Das neue EU-Schulprogramm bündelt das ehemalige EU-Programme Schulfrucht und Schulmilch. Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, das Obst, Gemüse und Milch nicht nur gesund sind, sondern auch lecker schmecken. Anmeldungen für das Schuljahr 2018/19 sind online möglich auf der Homepage des baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium: https://mlr.baden-wuerttemberg.de. Seit Oktober 2017 können nehmen 4000 baden-württembergische Grundschulen und Kitas mit 340 000 Kindern an dem Programm teil. Im aktuellen Schuljahr stehen dem Land für Schulobst und -gemüse rund fünf Millionen Euro und für Schulmilch 1,1 Millionen Euro an Fördermitteln aus Brüssel zur Verfügung. Weitere Informationen per E-Mail (www.landwirtschaftsamt@landkreis-waldshut.de) sowie im Internet:www.beki-bw.dewww.schulprogramm-mlrbw.de

"Es geht darum, Impulse zu setzen"

Vier Fragen an Elvira Braunger-Käppeler vom Landwirtschaftsamt Waldshut.

Wieviel Obst und Gemüse braucht ein Kind?

Zwei Handvoll Obst und drei Handvoll Gemüse pro Tag – so lautet die Empfehlung des Bundeszentrums für Ernährung. Mit dem Wachstum des Kindes vergrößert sich die Hand und damit auch Portionsgröße. Für Milch und Milchprodukte gilt als Faustformel: dreimal täglich eine Portion.

Können Sie Beispiele nennen?

Frühstück: Müsli mit frischem Obst, ein Glas Milch oder Gemüsesticks. Zwischenmahlzeit am Vor- und Nachmittag: Knackige Radieschen & Co. in der Vesperbox, ein fruchtiger Milchshake oder ein bunter Fruchtteller. Mittag- und Abendessen: Ein bunter Salatmix, bissfest gegartes Gemüse als Beilage und ein Obstsalat als Nachspeise. Tägliches Abwiegen ist nicht erforderlich, ein guter Wochendurchschnitt genügt.

Was für einen Rat haben Sie an Eltern?

Kinder zu einem gesunden Lebensstil zu begeistern, ist im Familienalltag nicht immer einfach. Niemand muss jederzeit perfekt sein, es geht vielmehr darum, kleine Impulse zu setzen. Da sich Kinder an den Eltern orientieren, sollten Eltern zeigen, wie gut Gemüse, Obst und Milch schmecken. Tipp für Eltern: lassen Sie Ihr Kind Früchte und Milchprodukte im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt auswählen und bereiten Sie diese gemeinsam zu. Peppen Sie die geliebte Nudelsoße mit feingeraspeltem Gemüse auf! Setzen Sie sich an den Esstisch und genießen Sie gemeinsam. Lassen Sie das Handy ganz weit weg.

Was für Chancen sehen Sie für das EU-Schulprogramm?

Mit dem EU-Schulprogramm erhalten die Kinder in den teilnehmenden Kitas und Schulen regelmäßig eine Extraportion Obst und Gemüse bzw. Milch und Milchprodukte. Damit möchten die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg Kinder bei der Entwicklung eines gesunden Essverhaltens unterstützen. Das EU-Schulprogramm ist mehr als die Verteilung von Obst, Gemüse und Milch: Denn in Projekten erfahren die Kinder, wie leicht sie sich ausgewogen und genussvoll ernähren können, woher die Lebensmittel kommen und wie sie sich zubereiten lassen. Im Landkreis Waldshut sind einige Kitas und Schulen schon dabei, es dürften aber noch mehr werden.

Fragen: Christiane Pfeifer