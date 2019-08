von Werner Probst

Das war kein Lausbubenstreich mehr. Am Sonntag, 18. August, wurde die Kapelle St.Fridolin im Görwihler Oretsteil Rotzingen erheblich beschädigt. Das teilte jetzt die Polizei mit. Nach Polizeiangaben wurde zwei Kinder direkt bei der Tat erwischt. Die zwei strafunmündige Kinder – sie sind also unter 14 Jahren – hatten sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen zunächst in eine naheliegende Garage unter anderem einen Farbeimer und Werkzeug besorgt, so die Polizei.

Die Reste der in einer Garage gestohlenen Farbe und Geräte. Bild: Werner Probst

Danach drangen sie laut Polizei in die Kapelle ein und verschmierten die Farbe an sämtlichen Einrichtungsgegenständen. Blumentöpfe und Kerzen wurden herumgeworfen und auf dem Boden verteilt. Ebenso war versucht worden Blumentöpfe anzuzünden, beschreibt die Polizei das Bild der Verwüstung. Die Kinder seien von einem Anwohner gestellt und der Polizei übergeben worden. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei etwa 10.000 Euro.