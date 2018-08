von Fabienne Huber

Das Kinder- und Jugendhaus "Altes Gefängnis" in Bad Säckingen bietet eine ganze Reihe an Freizeitbeschäftigungen an. Unter anderem verschiedene Ballsportarten, Gesellschaftsspiele, Turniere und auch Ferienprogramme. Am 30. Juni fand beispielsweise das Streetsoccer-Quali-Turnier erstmals beim Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen statt. Dafür wurde eine Streetsoccer-Anlage mit Banden aufgebaut. Die Anlage wurde auch nicht nur für das Turnier genutzt, sondern fand schon vorher im Sportunterricht großen Gebrauch.

Fahrrad-Werkstatt für Kinder und Jugendliche

Im Mai startete außerdem die Fahrrad-Werkstatt für Kinder und Jugendliche in die zweite Saison. Durch die Werkstatt können Radler von Mechanikern Hilfe zur Selbsthilfe für kleine Reparaturen am Fahrrad erhalten.

Beratungsangebote für Flüchtlinge

Auch sonst sind Gruppen im Alten Gefängnis sozial voll im Gange. So gibt es den Verein "Refugees Intergrated", der Beratungsangebote für Flüchtlinge anbietet. Oder ein von Dunja Trunzer geleitetes "Mama-Workout", ein Fitness- und Gesundheitstraining für Mütter und Babies. Politikinteressierten Jugendlichen steht das Jugendparlament (Jupa) zu Verfügung. Es besteht zudem für Jugendliche, die Polizei-auffällig geworden sind, die Möglichkeit, im Alten Gefängnis Sozialstunden zu leisten.

Kinder- und Jugendcafé

Neu im Kinder- und Jugendhaus ist der spezifische Kinderbereich im Kinder- und Jugendcafé, der nach den Sommerferien zudem auch noch durch Programmangebote erweitert werden soll. Geändert haben sich auch die Öffnungszeiten. Denn das Café ist nun donnerstags von 14.30 Uhr bis 17 Uhr speziell für Kinder geöffnet, da immer mehr Besucher unter 14 Jahren ins Café kommen. Anschließend stehen dann ab 17.30 Uhr bis 20 Uhr Teenagern und Jugendlichen die Türen offen.

Verbesserungen im Küchen- und Thekenbereich

Auch im Küchen- und Thekenbereich des Kinder- und Jugendhauses soll etwas getan werden. Geplant ist eine "modernere, effizientere und stromsparendere Arbeitsküche", heißt es in dem Bericht aus dem Kinder- und Jugendreferat. Im Thekenbereich sollen unter anderem die Musikanlage und die Barhocker auf Vordermann gebracht werden.

Sommerferien- und Kinderkulturprogramm

Bei der grenzüberschreitende Veranstaltung "Talentbühne" gibt es ein paar Änderungen. Sie wird weiter existieren, allerdings unter anderem Aussehen und anderem Namen. Weiterhin sei der Schwerpunkt der Veranstaltung auf die Talentförderung und den Wettbewerb gelegt. Jedoch seien nun Tanz und eventuell auch Gesang nicht mehr so von Wichtigkeit, dafür lege man aber Wert auf den Musik- und Bandbereich, heißt es.

Neben dem vom Jugendhaus organisierten Sommerferienprogramm, dessen Angebote nun auch im Infoheft "Die Sommerferien-Programme Bad Säckingen" zu sehen sind, gibt es sonst auch ein Osterferienprogramm. Die neue Saison des Kinderkulturprogramms startet im Oktober.

