von Gerd Leutenecker

Bad Säckingen – Eifriges Werken ist derzeit noch auf dem Festplatz zu beobachten. Der Chilbi-Jahrmarkt wird am Samstag eröffnet. Mit 14 Fahrgeschäften bleibt die Devise für das traditionelle Kirchweih-Fest erhalten: Familien und Kinder stehen im Mittelpunkt des Rummels. Als Leiter des Ordnungsamtes konnte Markus Haag wieder eine stattliche Anzahl von Jahrmarktbeschickern in die Trompeterstadt locken. Änderungen stehen für das nächste Jahr in Aussicht.

„Wir haben eine gemeinsame Ausschreibung zusammen mit den Städten Weil am Rhein und Rheinfelden gemacht, und da hat sich eine verbesserte Bewerberlage ergeben“, konnte Haag auch gegenüber den Schaustellern mitteilen. Es fehlen allerdings zusehends die ganz großen Fahrgeschäfte. Wieder ist zur diesjährigen Chilbi kein Boxauto-Stand auf dem Festplatz aufgebaut worden. Schon im vergangenen Jahr waren in der gesamten Region vereinzelte Stammplätze nicht mehr belegt worden. Eine Umstellung im Verwaltungsablauf und gemeinsames bundesweites Werben von drei Kommunen, schon sieht die Lage deutlich besser aus, signalisierte Haag bei einem Pressegespräch am Donnerstagmorgen. Die Bad Säckinger Stammbeschicker der Großfamilien Buhmann, Vogel und Gierens begrüßen einhellig die Initiative. Sie kennen den attraktiven Platz zum Herbstrummel in Bad Säckingen seit langem.

Das Bungee-Trampolin ist bereits aufgebaut. Da können sich die Wagemutigen wieder beweisen. „Aber vom Charakter her bleibt Bad Säckingen ein Familien- und Kinderjahrmarkt“, stellte Oliver Hirschberg die Vorzüge in den Vordergrund. Mit einem historischen Kettenflieger, einem Kinder-Hochfahrgeschäft und einem Disney-Train kommen die jüngeren Besucher auf ihre Kosten. Die Verköstigungen kommen nicht zu kurz. Passend zur Jahreszeit können gebrannte Walnüsse probiert werden. „Die Neuerung kommt an anderen Plätzen gut an“, betonte Nadine Gierens. Alle Fahrgeschäfte werden technisch nach dem Aufbau abgenommen, auch der Festplatz wird noch mit neuem Kies ausgebessert. Einzig ein abgestelltes Auto bereitet Probleme. „Seit zwei Wochen steht der Golf da, jetzt wird nach allen Haltererkundigungen das Auto abgeschleppt“, so Haag.

Der Chilbi-Rummel findet vom Samstag 19. Oktober bis Sonntag 27. Oktober auf dem Festplatz statt. Am Montag 21. Oktober wird wieder Markttag auf der Scheffelstraße und in Teilen der Austraße sein. Ermäßigte Familientage auf dem Rummel sind traditionsgemäß der kommende Mittwoch und Freitag.