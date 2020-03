von sk

Die Verbreitung des Corona-Virus fordert konkrete und zum Teil auch drastische Maßnahmen: Nach ordnungspolizeilicher Verfügung sind im Seniorenzentrum St. Franziskus zunächst keine Besuche – außer in ganz besonderen Einzelfällen – mehr möglich. „Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung für unsere Bewohner, die Angehörigen aber auch für das Personal sehr hart ist. Gleichwohl halten wir im Sinne einer Verschleppung des Infektionsrisikos diese Entscheidung zum Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner für unabdingbar“, so Geschäftsführer Hartmut Fricke.

Die getroffene Maßnahme schränkt die Kontaktmöglichkeiten für Bewohner massiv ein. Es muss auf Alternativen zur persönlichen Begegnung zurückgegriffen werden. An erster Stelle ist hier der telefonische Kontakt zu nennen, der von den Angehörigen selbstverständlich weiter genutzt werden sollte bzw. sollten Telefonate sogar intensiviert werden. In begründeten Ausnahmefällen, z.B. zur Sterbebegleitung, sind auch weiterhin Besuche möglich. In diesen Fällen werden die Angehörigen gebeten, sich zuvor telefonisch an die Wohnbereichs- und Pflegedienstleitungen zu wenden.

Angehörige und Nahestehende sind für die Kontaktpflege der Bewohner von elementarer Bedeutung. Sie sorgen für persönliche Nähe, Gemeinschaft, unterstützen die Teams durch instrumentelle Hilfen und sind wichtige Ansprechpartner für das Personal. Dadurch, dass Angehörige die Bewohner vorübergehend nicht mehr besuchen können, fällt die soziale Begegnung, als Gesprächspartner bereit zu stehen und gerade in einer schwierigen Zeit beruhigend und informierend auf die Bewohner einwirken zu können dem Personal zu.

Die Mitarbeitenden verhalten sich vorbildlich mit Blick auf präventive Maßnahmen zum Infektionsschutz. Gleichwohl ist der allgemeine Pflege- und Betreuungsalltag zu bewältigen und sind die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner zu berücksichtigen.

Für das Personal stellt die gegenwärtige Situation eine außerordentliche Herausforderung dar. Es geht darum die Kinderbetreuung der Pflege-und Betreuungskräfte zu organisieren, auftretende Dienstausfälle zu kompensieren und gleichermaßen zwischenmenschliche Bedürfnisse der Bewohner auszugleichen, die bislang von den Angehörigen wahrgenommen werden. Arbeitsabläufe verändern sich dadurch. Prioritäten werden neu gesetzt.

Organisatorisch sind die personellen Kapazitäten stark gebunden. Dennoch: „Wir sind gut in der Lage, uns professionell der neuen Situation anzupassen und die Herausforderung gemeinsam zu meistern,“ so der Tenor in der Dienstgemeinschaft des St. Franziskus.

„Aus den genannten Gründen werden die Angehörigen und Nahestehende von Bewohnern um Verständnis gebeten, wenn unsere Erreichbarkeit aufgrund der vielen Anfragen begrenzt ist. Alle Kräfte im Hause sind bemüht, die Anliegen von Angehörigen schnellstmöglich zu beantworten. Wir sind uns sicher, gemeinsam diese Situation professionell, mit Toleranz, gegenseitigem Verständnis und Respekt zu bewältigen und hoffen, bald das Besuchsverbot wieder aufheben zu können.“

Angehörige können sich in dringenden Angelegenheiten über folgende Rufnummern mit dem St. Franziskus in Verbindung setzten: (07761) 569010 / 569015 / 569016 / 569018 / 569019